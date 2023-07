Diputados convirtió en ley la iniciativa del diputado Enrique Cesarini (PRO)

Con la aprobación definitiva de la Cámara de Diputados de la provincia, se convirtió en ley el proyecto que prevé la creación de un plan integral de Salud Mental apuntado específicamente a las Fuerzas de Seguridad de la provincia. La iniciativa, que fue presentada por el diputado Enrique Cesarini (PRO, Juntos por el Cambio), fue analizada en forma conjunta con familiares y miembros de las Fuerzas de Seguridad.

La nueva ley establece que, a lo largo de toda la carrera en las Fuerzas de Seguridad, los efectivos que cumplen un importante servicio público cuenten con el acompañamiento de un cuerpo interdisciplinario de Salud Mental, y que este acompañamiento se prolongue luego de su retiro. “La implementación de nuevas medidas de seguridad y controles no impactan en un resultado positivo en cuanto a seguridad, lo que debe llamarnos a revisar el sistema de ingreso a la fuerza, como la permanencia y el seguimiento luego del retiro, siendo las características de la personalidad y la salud mental de quienes desempañarán funciones en las Fuerzas de Seguridad, un factor central para la designación de los agentes, más aún cuando los integrantes de la Fuerza de Seguridad portan armas, como requisito para cumplir funciones, legitimando la función de protección y resguardo que el Estado le confía”, advierte el legislador en los fundamentos del proyecto. “Estamos convencidos de que, con la capacitación y la asistencia adecuada, tenemos en las fuerzas de seguridad un material humano con grandes potencialidades de brindar el mejor servicio de seguridad a los catamarqueños, y como legisladores debemos trabajar en generar el marco para que ello suceda”, expresó Cesarini.

Asimismo, advierte que en los últimos años se evidenció un aumento significativo de casos de violencia ejercida por miembros de las fuerzas de seguridad y que, en mayor medida, las víctimas son las parejas de los efectivos, quienes se ven en una situación de indefensión. “En el interior provincial, al no contar con delegaciones especiales para denunciar violencia de género, las víctimas deben recurrir a la comisaría donde trabaja su pareja”, graficó el legislador, a lo que agregó: “muchas veces es revictimizada al no querer tomarle la denuncia”. También menciona Cesarini que la falta de capacitación y sensibilización de los efectivos policiales, genera una vulneración de derechos de mujeres trans, quienes muchas veces se ven en la imposibilidad de radicar una denuncia, o acceder al servicio de Justicia. El diputado destaca que la policía tiene la responsabilidad de portar armas de fuego, por lo que se “requiere de una personalidad equilibrada, no solo para su uso, sino también por la templanza que se necesita en los momentos difíciles que deben atravesar”.

Otro de los factores que Cesarini tiene en cuenta para impulsar esta ley, son las situaciones de estrés que muchas veces se viven internamente dentro de las Fuerzas de Seguridad, a causa de los casos de corrupción interna que se generan, la sobrecarga horaria, los prejuicios por parte de la sociedad, y otros conflictos, que afectan la salud mental de sus miembros. “En este contexto entendemos que la prevención y promoción de la salud de los integrantes de la Fuerza de Seguridad debe ser prioritaria para el Estado, con una adecuada asignación de recursos para brindar contención, acompañamiento debido a la crisis que muchas veces genera el retiro de la fuerza y un detallado control a los aspirantes en la carrera de los agentes, entendiendo a la Salud Mental como un estado de complete bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, puntualiza en los fundamentos de la iniciativa.