Se filtraron por primera vez fotos de la “Barbie humana” antes de las operaciones y sin maquillaje

Sin maquillaje y antes de operarse la cara, así era la famosa “Barbie humana”. Las imágenes se filtraron y ahora se viralizan en todas las plataformas.

Son millones los usuarios sorprendidos por el verdadero rostro de la la “Barbie humana”. Se trata de una chica que se hizo muchas cirugías para ser lo más parecida a la famosa muñeca. Pero ahora se filtraron las fotos de la chica antes de realizárselas y sin maquillaje.

Fue a través de Facebook donde se han compartido las imágenes que se han hecho virales. En las mismas se puede ver a la verdadera “Barbie humana” antes de ser la famosa muñeca. Se llama Valeria Lukyanova, y en las imágenes no tiene maquillaje en el rostro.

Ella es una joven ucraniana que se volvió “famosa” en las redes sociales. Sobre todo en Facebook e Instagram, debido a su gran parecido con la muñeca “Barbie”. Es así que Valeria ha podido ganar miles de admiradores en sus principales redes sociales. Actualmente, posee 383 mil seguidores en Facebook y 820 mil en Instagram.

Ahora, se conoció el verdadero rostro de la “Barbie humana”. Fue ella misma la que publicó varias fotografías en Instagram, donde se le aprecia sin una gota de maquillaje, lo que dejó a sus fans en shock. La realidad es que varios no solo se sorprendieron, sino que no la reconocieron en absoluto. Hasta llegaron a decir que no era ella, sino otra persona.

Pero la gran mayoría de sus seguidores en sus diferentes redes sociales han apoyado la decisión de Valeria Lukyanova de dejar de lucir como una “Barbie humana”. Incluso le dijeron que ahora sin tanto maquillaje en el rostro se ve a mucho más bonita que antes.

