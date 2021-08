Música

Se trata de su primera colaboración y viene acompañada por un colorido video.

“Yo sé que piensas en mí / Y el corazón se te mueve / Si tú quieres ir a mil / Yo estoy en novecientos noventa y nueve”. Así reza el coro del nuevo single de Selena Gómez y Camilo canción que venían anunciando hace días y que tenía a sus fans a la espera. Se trata de “999”, su primera colaboración juntos, que llega además con un colorido videoclip.

La canción está interpretada en castellano por ambos artistas que, según contaron, disfrutaron muchísimo del proceso de composición.

“Camilo es un compositor y cantante fantástico que lleva con orgullo su corazón en la manga, algo en lo que conectamos de inmediato. No podría haber estado más emocionada de colaborar con él”, dijo Selena en un comunicado.

En cuanto a Camilo, señaló: “Trabajar con Selena Gomez es un gran honor y un gran momento en mi carrera. Desde el principio, 999 se escribió basándose en el color de su voz, y no habría existido si no fuera por el sueño de esta colaboración. Estoy muy emocionado y significa mucho para mí tener esta hermosa canción, con un artista al que respeto y he seguido durante tanto tiempo”.

El videoclip superó el millón y medio en la primera hora de publicado. Allí en los comentarios, Camilo aprovechó a felicitar a su compañera y a agradecer a sus seguidores: “Selena!! La Tribu te ama, y estamos muy orgullosos de todo lo que Dios está haciendo en tu vida!!! ⛺️🔥 Gracias Selenators por todo el amor que le están imprimiendo a 999″.

¡Mirá el video acá!

Rose Bouzon