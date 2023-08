En menos de cinco días, la Justicia Electoral Federal publicó los resultados finales

de las elecciones PASO del domingo pasado.

De ese escrutinio definitivo se desprenden modificaciones a los resultados

parciales para lo que fue la categoría de candidato a gobernador. Entre ellos, que

el mandatario Raúl Jalil estiró la diferencia en la cantidad de votos sobre los

sufragios que tuvo Juntos por el Cambios en su conjunto. Además, a casi un

cuarto del total de las y los electores habilitados, que efectivamente fueron a votar

el finde pasado, no parece haberles convencido ninguna de las propuestas

ofrecidas para la categoría gobernador. Esto dejó al voto en blanco como una

virtual segunda fuerza.

Una de las primeras diferencias que se aprecia en comparación con el escrutinio

provisorio está en el porcentaje que alcanzó Jalil.

De casi el 50 por ciento de los votos bajó al 42 por ciento. Esto es debido a que en

la torta se computan todos los datos (por ejemplo los votos en blanco que forman

parte del grupo primario de sufragios válidos y se suman en el conteo final).

Además, ello es visible si se toma otro factor: el cúmulo de votos. Para el caso, en

el escrutinio provisorio tras las elecciones el mandatario acumulaba unos 94.447

votos, mientras que en el escrutinio definitivo ese número se dispara a los 103.210

acompañamientos.

Al tomar está última cifra para compararla con la performance electoral de la

coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) como fuerza, surge que el

candidato de Unión por la Patria para una nueva gestión amplió la brecha casi al

punto de duplicar la distancia de forma nominal. En este orden de ideas, hubo una

diferencia de 51.843 votos a favor de Jalil contra el acumulado que consiguieron el

electo candidato, Flavio Fama, y su oponente en la interna de la alianza opositora,

Rubén Manzi. Esta dupla pasó de los provisorios 47.717 votos a los oficiales

51.367 sufragios como fuerza. Ese total se repartió en 28.279 acompañamientos

para el exrector de la UNCA y unos 23.088 para el diputado nacional. Así, hubo

una diferencia de 21 puntos porcentuales entre UP y Juntos.

Sin embargo, esa mejoría en las cifras del caudal electoral no se trasladó para

ubicar a Juntos como la segunda fuerza política en el total de votos. Es que el 24

por ciento de las personas que fueron a las escuelas para emitir el sufragio el

domingo no se inclinó por ninguna de las opciones planteadas. Dicho de otra

forma, en la categoría de candidatos a gobernador hubo 58.898 votos en blanco

en la provincia, una para nada despreciable cifra que ubica a este sufragio como

virtual segunda fuerza. Probablemente sea sobre este espectro en el cual se

enfoquen a convencer con la propuesta, tanto el oficialismo como la oposición, la

campaña de cara a las elecciones generales de octubre.

Quien también retrocedió en los porcentuales finales fue el candidato de La

Libertad Avanza, José Jalil Colomé. El candidato que va pegado a la boleta de

Javier Milei para la presidencia pasó del probable 15,78 por ciento al 12 por ciento

oficial. Sin perjuicio de ello nominalmente, es decir comparando los fríos números

en cantidad de votos, se sumaron 1.544 acompañamientos oficiales. De 27.128

personas que lo eligieron el domingo, subió a los 28.672 votos de acuerdo al

escrutinio definitivo.