El gobernador de la provincia, Raúl Jalil, dio a conocer que están pensando en reabrir

algunas escuelas de Catamarca en las próximas semanas.

“Vamos a esperar unos 15 días para ver si podemos reabrir las escuelas de forma

inteligente en ciudades menores a 10.000 habitantes”, aseguró el jefe de Estado en

una entrevista con Radio Rivadavia.

Aunque también señaló que a “la Educación por ahora no la podemos abrir, porque

no sabemos si pudiera haber casos asintomáticos en la provincia”.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández dijo que evalúa con los gobernadores

la posibilidad de reanudar las clases presenciales en los distritos donde no hay

circulación del coronavirus desde hace varios días, aunque admitió que “el tema es

muy complejo”. “Con es, no vamos a apurarnos, tenemos otra prioridad. Que un chico

se reciba antes o después no le cambia la vida a nadie. Vayamos despacio”, indicó

el mandatario. Cabe mencionar que las clases escolares de manera presencial están

suspendidas desde mediados de marzo po

Relacionado