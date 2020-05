Hoy, los gimnasios y centros de pilates de Catamarca reabrirán sus puertas luego de

permanecer cerrados por más de 70 días, en el marco de la cuarentena por la

pandemia de coronavirus. Los locales para realizar actividades físicas podrán recibir

a sus clientes de 7.00 hasta las 20.00, de lunes a sábados.

En esta reapertura y por protocolo de seguridad que aprobó el Comité Operativo de

Emergencia (COE), quienes asistan a los gimnasios y centros de pilates dispondrán

de un turno de entre 45 y 50 minutos para desarrollar sus rutinas y/o clases. En los

minutos restantes se llevarán a cabo tareas de higienización. Cabe resaltar que no se

permitirá el ingreso a personas mayores de 60 años o que se encuentren en el grupo

de riesgo.

Aquellos que se presenten en los gimnasios deberán hacerlo con el barbijo

obligatorio, una toalla y una botella de agua propia porque no estarán habilitados los

dispensers. Tanto alumnos como profesores deberán sanitizar sus manos con alcohol

al 70% antes y después de cada rutina y/o clase. Y también tendrán que estar

separados por una distancia de tres metros cuadrados por cada uno.

Además, los clientes deberán firmar una declaración jurada en la que expongan que

no viajaron ni estuvieron en contacto con terceros que regresaron del exterior, o que

no compartieron con personas infectadas con Covid-19, y que no presentan síntomas

asociados.

Aumento en las cuotas

Gonzalo Barone, de Level Gym, dialogó con El Esquiú.com y comentó: “Con la

Cámara de Gimnasios de Catamarca hemos establecido un pequeño aumento (en

las cuotas), pero realmente necesario”. Por lo tanto, el pase mensual a los gimnasios

rondará los $1000. “No solo influyó la inflación que tenemos en el país, sino que

ahora tenemos cupos limitados y enormes gastos en lo que respecta a limpieza y los

protocolos de higiene. Por suerte la gente lo está entendiendo, no hubo quejas ni

nada al respecto”, explicó Barone.

Por otra parte, destacó que “la gente está muy ansiosa, lo necesitaba. (Fueron)

muchos días de encierro conllevan estrés, ansiedad. Realmente necesitaba hacer

actividad física”

