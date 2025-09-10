Con la presencia del gobernador Raúl Jalil y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, se entregaron los premios del IV Concurso “Prevenir Incendios es Salvar Vidas”.

La iniciativa cultural fue lanzada por la Mesa de Prevención de Incendios Forestales y Manejo del Fuego del NOA (Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán) y destinado a estudiantes de nivel primario y secundario, donde crearon obras de arte o textos narrativos, lo cual motivó a los alumnos a generar mensajes de toma de conciencia sobre incendios forestales que inspiran a toda la comunidad.

Este año se obtuvo una gran participación (más de 159 instituciones) y compromiso, que se expresó en la calidad de los trabajos presentados. Asimismo, se sumaron numerosas escuelas de parajes y zonas rurales, lo cual es muy importante ya que su participación refleja parte de sus realidades y de sus talentos.

La Mesa de Prevención de Incendios Forestales y Manejo del Fuego -NOA y la Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales de Catamarca, celebraron la gran participación de instituciones educativas, que este año compartieron su creatividad y responsabilidad para promover la prevención de incendios forestales.

Participaron también del evento el secretario de Seguridad y Orden Público, Martín Miranda, el director de Incendios Forestales, Damián López, el director de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Walter Zarate, acompañado de los correspondientes equipos de trabajo.

Los galardonados

Las instituciones educativas premiadas en nuestra provincia, en la categoría “Trabajo en texto” fueron: 1er puesto: Escuela Nro 179 Chumbicha (Capayán), 2do puesto: Brigada Ecológica Infantil de la Municipalidad de Mutquín (Pomán) y 3er puesto: Escuela Secundaria Nro 1 de Singuil (Ambato). En la categoría “Arte”, los ganadores fueron: 1er puesto: Colegio Privado San Agustín, 2do puesto: Escuela Secundaria Rural Nro 1 Singuil y Escuela Secundaria Nro 62 Siján “Profesor Ramón A. Barrios”, 3er puesto: Escuela “Sor Pierina”. Los premios entregados fueron: un proyector de última generación, pelotas para varias disciplinas deportivas, parlantes y libros.

Cabe destacar que los alumnos premiados, acompañados de sus docentes, realizaron una visita guiada, por el Sistema de Atención de Emergencias (SAE 911). También, conocieron la flota de vehículos terrestre y aéreo (helicóptero, autobomba forestal, ambulancia, camionetas de intervención rápida, rescate, manejo del personal, logística), que tiene la Dirección para combatir los incendios forestales, donde los alumnos aprendieron sobre el importante trabajo que desempeñan los brigadistas.