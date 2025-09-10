El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, junto al gobernador Raúl Jalil, encabezó el acto de puesta en valor de la Plazoleta Yamil Horacio Fadel, ubicada en en el barrio Jesus de Nazareth, estratégicamente en el cruce de Avenida Los Minerales y Avenida San Pedro, en la zona sur de la ciudad.

Acompañados por la senadora nacional Lucía Corpacci, el senador por la capital Ramón Figueroa Castellano, el concejal Matías Funes, las concejalas Gilda Godoy, Leticia Romero y una gran cantidad de funcionarios y vecinos, celebraron la recuperación de este espacio que se convierte en un nuevo punto de encuentro para los vecinos.

La elección del nombre de la plazoleta rinde homenaje a la figura de Yamil Horacio Fadel, quien fue el primer intendente de la ciudad con el retorno de la democracia en 1983. En su paso por la política, fue reconocido por su gran labor, su bondad, su empatía y por la capacidad de diálogo, valores que trascendieron cualquier bandera partidaria y que hoy se destacan como un ejemplo en tiempos de confrontación política.

El proyecto de puesta en valor revitalizó por completo el espacio, mejorando su funcionalidad y accesibilidad para todos los peatones. Las obras incluyeron la ejecución de nuevas camineras perimetrales e internas de hormigón, un espacio central jerarquizado por una pérgola y la renovación total de la iluminación a LED, con farolas y luminarias viales.

Se instalaron nuevos bancos y cestos de basura, se incorporó un sistema de riego por goteo y se ejecutaron rampas de accesibilidad y toda la señalización horizontal y vertical.

Durante el emotivo acto, Marcos Tello, presidente de la sociedad de fomento Jesús de Nazaret, expresó: “Hoy es un día muy especial para nuestro barrio porque está cumpliendo la promesa que se hizo hace más de 30 años… Espero que los vecinos la sepamos cuidar, que la valoremos porque es un esfuerzo de todos y un esfuerzo de cada chico que viene a cuidarla, a limpiarla, eso se valora mucho”, afirmó.

Por su parte, el concejal Matías Funes, nieto de Yamil Horacio Fadel, recordó a su abuelo: “más allá de que a veces nos puedan diferenciar las banderas políticas, siempre se destacan los valores, la honestidad, la intención de trabajar colectivamente por el otro… finalmente son las cosas que quedan en la historia”, manifestó Funes, quien valoró que, a pesar del contexto económico, tener un “Estado presente no es fácil, seguir haciendo obra en cada rincón de la ciudad no es fácil, y eso se debe a una administración que nuestro gobernador y nuestro intendente han llevado adelante”.

En este sentido, el intendente Gustavo Saadi expresó: “No importa si la obra es grande o chica, sino lo importante es el cariño y la función que cumple esa obra cotidianamente para los vecinos de ese lugar”, afirmó el jefe comunal. Saadi resaltó que la obra es un acto de estricta justicia al llevar el nombre de Don Yamil Fadel, a quien definió como una “figura con mucho respeto, una figura muy bondadosa, muy solidaria, muy empática, una figura que dialogaba con todos con miras al bien común”.

En su discurso, el intendente hizo una clara distinción con el clima político nacional, destacando que en su gestión se valora el consenso y la construcción conjunta. “Si alguna iniciativa, no importa del partido que sea, beneficia a la gente, es ahí donde nos tienen que encontrar a todos juntos. Creo que ese es el camino que tiene que seguir nuestra ciudad, nuestra provincia y fundamentalmente nuestra Argentina”, sentenció.

Finalmente, reconoció que la obra fue realizada 100% por trabajadores municipales, a quienes les brindó su eterno agradecimiento, y cerró pidiendo a los vecinos que cuiden la plaza ya que “es su dinero y son los verdaderos dueños”.

La inauguración de la Plazoleta Yamil Horacio Fadel se suma a un plan de revitalización de espacios verdes que el municipio viene desarrollando en todos los barrios de la Capital, con el fin de generar lugares de encuentro de calidad. La ceremonia contó con la participación de un ballet folklórico y un cuadro artístico de zumba, que pusieron color y música a la celebración.