En el marco del Plan Integral de Vivienda, el Gobierno de Catamarca entregó este miércoles cinco viviendas sociales totalmente gratuitas en Huillapima, departamento Capayán, destinadas a familias de bajos recursos. El acto estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil, el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y el intendente Omar Soria.

Aunque en esta primera etapa se entregaron cinco casas, el proyecto contempla la construcción de 20 viviendas más en la zona urbana de Huillapima, con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda habitacional.

El ministro Fidel Sáenz remarcó la importancia de la obra pública como motor de desarrollo y la decisión política del gobernador Jalil de sostener la inversión en infraestructura habitacional. “Estas casas existen únicamente porque hubo una firme voluntad de no dejar de invertir en viviendas y en obra pública”, señaló.

Por su parte, Rosa Herrera, una de las vecinas adjudicatarias, expresó su gratitud. “Quiero agradecer a todos por este hermoso milagro que hoy se hizo realidad. Cumplimos el sueño de tener nuestra casita para mis nenas”, expresó.

El acto contó además con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; la diputada provincial, Claudia Palladino; la senadora departamental, Andrea Lobo; el dirigente Juan Pablo Sánchez, entre otras autoridades.

Política habitacional activa

Gracias a una responsable administración de los recursos, el Estado provincial entregó más de 250 viviendas en lo que va de 2025, beneficiando a familias de diferentes localidades. Asimismo, está previsto que este viernes se entreguen 30 casas más en Fiambalá.

Entre las entregas más recientes se destacan: 25 viviendas en terreno propio con Ahorro Previo en FME, Valle Viejo y Capital, 30 casas en la zona sur de la Capital (incluyendo 4 destinadas a científicos),120 viviendas para afiliados de la CGT en el Loteo Marcolli, 38 casas en Los Castillos y Los Varela y 39 viviendas en Belén (distribuidas en Londres, San Fernando y Chistín).

A estas casas entregadas hay que sumar los 250 lotes para autoconstrucción en Los Plateados y la licitación de 152 dúplex en Valle Chico, ampliando las alternativas para que cada vez más catamarqueños puedan acceder a un hogar digno a través de las diferentes líneas del Plan Integral de Vivienda.