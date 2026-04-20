En el barrio Valle de los Incas

El domingo 19 de abril, se llevaron a cabo los actos litúrgicos de cierre de las fiestas patronales en honor de San Expedito en el barrio Valle de los Incas, 40 Viviendas Norte, jurisdicción de la parroquia de la Santa Cruz.

En horas de la mañana se celebró la Santa Misa presidida por el padre Guillermo Chanquía, párroco de esta comunidad.

Al finalizar la Eucaristía, la imagen del santo patrono recorrió en procesión las calles de ese sector del norte capitalino, acompañada por familias, niños y jóvenes devotos, quienes manifestaron su fe y gratitud con cantos y pañuelos al aire.

Las festividades se habían iniciado el jueves 16 de abril con el triduo preparatorio en el predio donde se edificará el futuro templo en su honor. La oración estuvo a cargo de la Legión de María y contó con la participación de vecinos del barrio, miembros de la Comisión Pro Templo y devotos de otras comunidades de la parroquia, que se reunieron para rezar y pedir la intercesión del santo de las causas urgentes.

La comunidad vivió estos días con esperanza, pidiendo a San Expedito que interceda por sus necesidades y acompañe el sueño de tener pronto su propio templo.