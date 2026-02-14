Con el objetivo de continuar acompañando y fortaleciendo el aprendizaje de la comunidad en su camino cooperativo, este jueves se realizó la primera capacitación sobre “Aspectos Básicos del Cooperativismo” del 2026, en el salón Calchaquí.
La charla, organizada por el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, estuvo orientada a grupos pre cooperativos, que se interiorizaron en todo sobre la confirmación de las cooperativas, cómo se constituyen y organizan; y los derechos y obligaciones de los asociados. 
Desde la Dirección provincial de Acción Cooperativa y Mutual de la provincia expresaron su compromiso en la continuidad de estás capacitaciones para incentivar y visibilizar los valores del cooperativismo.

Artículo anteriorSe lanzó el Plan de Ordenamiento Territorial de Andalgalá
Artículo siguienteAconquija se prepara para la cabalgata turística “Aconquija a Caballo”
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor