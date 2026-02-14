El Gobierno de la Provincia de Catamarca, a través del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, junto al Municipio, dio inicio al Plan de Ordenamiento Territorial de Andalgalá, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y que busca orientar el crecimiento del municipio con una mirada integral del territorio, promoviendo la participación de la comunidad mediante espacios de intercambio y diálogo.

Del lanzamiento participaron la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, y el Lic. Marcelo Altamirano, representante de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y coordinador del Plan de Ordenamiento Territorial, junto a equipos técnicos que acompañarán el proceso.

El plan contempla un trabajo articulado entre la comunidad y los equipos de la Secretaría de Planificación del Ministerio, la UNCA y el Municipio, para construir una hoja de ruta que piense el presente y el futuro de Andalgalá y oriente decisiones vinculadas al desarrollo del territorio a corto, mediano y largo plazo.

En ese marco, la ministra Verónica Soria destacó el sentido estratégico de la iniciativa: “Con este plan reafirmamos una visión de provincia que apuesta al trabajo, a la inversión y al crecimiento con identidad, con reglas claras y con responsabilidad”.

Además, subrayó la necesidad de planificar con anticipación frente a los cambios demográficos que atraviesan a la provincia: “La baja tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida ya están cambiando la forma en que se organizan nuestras ciudades. Por eso es importante pensar la Andalgalá del futuro, con nuevas demandas, lo que requiere planificación para tomar mejores decisiones”, expresó.

La Planificación Territorial Participativa también se realiza en Fray Mamerto Esquiú, Pomán, El Rodeo, Las Juntas, Capayán, Fiambalá, Valle Viejo, Santa María, Aconquija y Tinogasta, consolidando una línea de trabajo provincial orientada a fortalecer la planificación territorial en los municipios.

Con esta nueva etapa en Andalgalá, la Provincia continúa ampliando herramientas de ordenamiento que permiten priorizar intervenciones, ordenar el desarrollo territorial y acompañar el crecimiento local con enfoque técnico y participación ciudadana.