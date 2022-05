Música

Kacey Musgraves versionará “Can’t Help Falling In Love” para la banda sonora de ‘Elvis’ y es la segunda artista anunciada para la misma.

La cantante reveló su incorporación a la banda sonora en la alfombra roja de la Gala del Met de 2022. Según Variety, Musgraves asistió junto a Priscilla Presley y el director de Elvis, Baz Luhrmann. Aunque Luhrmann sólo insinuó que la canción de Musgraves era “algo relacionado con el amor”, la propia Musgraves confirmó que sería su versión de la canción de amor más conocida de Presley.

Kacey es una de las dos artistas que tienen canciones confirmadas para la banda sonora de Elvis. La otra es Doja Cat, quien aparecerá con una canción original titulada “Vegas” que samplea el single de Presley de 1956 “Hound Dog”. La película se estrenará en el Festival de Cine de Cannes este mes, antes de su estreno en cines a finales de junio.

Publicada en 1961, y también como parte de la banda sonora de Blue Hawaii de Presley, “Can’t Help Falling In Love” llegó al número uno en el Reino Unido y al número dos en Estados Unidos. Ha sido versionada docenas de veces desde entonces, sobre todo por UB40 en 1993, que también alcanzó el número uno en el Reino Unido, y además tuvo apariciones las bandas sonoras de otras películas, como Lilo & Stitch y Crazy Rich Asians.