A través de sus redes, la diputada provincial Natalia Herrera salió al cruce de las declaraciones de la senadora nacional Lucía Corpacci, quien había cuestionado el ajuste económico «que asfixia a las provincias» por parte de Nación. «El Gobierno de Catamarca no sostiene ni la salud, ni la educación de su gente», respondió Herrera.

Conocida sus declaaraciones, fueron tambien respondidas por el candidato a diputado provincial por Fuerza Patria, Germán Scolamieri quien se expresó en sus redes sociales.

«Diputada, se equivoca, y mucho. La senadora expresa una realidad que cualquier catamarqueño y catamarqueña comprometida con su pueblo puede constatar: este Gobierno provincial, con aciertos y con deudas pendientes, ha sostenido en los momentos más difíciles la salud, la educación y la obra pública, incluso cuando desde Nación – con gobiernos que pregonan el ajuste – intentaron asfixiar a las provincias.

Hablar de “desidia” es desconocer que se construyeron y refaccionaron hospitales, que se levantaron escuelas nuevas y la inversión en infraestructura llega a cada rincón de Catamarca, como el camino a El Tolar (por nombrar una de las últimas obras). Claro que hay problemas, y nadie los niega, pero no le parece que sin un centavo del gobierno nacional, se hace todo muy cuesta arriba?

Desidia es callarse frente al ajuste brutal que hoy lleva adelante el Gobierno Nacional, que castiga a jubilados, a trabajadores y a estudiantes. Lo que sí es desidia es mirar para otro lado cuando cierran programas de salud, eliminan becas y recortan la obra pública que da trabajo a miles de familias catamarqueñas.

Lamentablemente lo suyo es un discurso oportunista que se acomoda al viento del ajuste nacional.» Finalizó Scolamieri