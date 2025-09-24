Fueron distinguidos 69 representantes de diferentes sectores de la sociedad



En la mañana de hoy, y como se realiza cada año para celebrar el Día del Turismo, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital realizó la entrega de reconocimientos a referentes del ámbito de la educación, de la comunicación, de la cultura, de la economía y de los sectores público y privado, por su gran aporte al desarrollo turístico y económico de la ciudad.

El acto llevado a cabo en el Salón Calchaquí, estuvo encabezado por la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico Inés Galíndez y el Director de Turismo, Gustavo Yurquina quienes destacaron la labor de cada una de las personas, asociaciones y organismos distinguidos.

“Me siento honrada de compartir este momento con gente tan comprometida con el crecimiento, con la innovación y la sustentabilidad del turismo en la ciudad Capital. Tras seis años en la gestión, hoy vemos muchos aspectos que han crecido, porque hemos comprendido que turismo no es solamente una actividad económica, sino que es lograr hacer conocer lo que somos, compartir nuestra cultura, tradición, valores, historia, paisajes y por qué no también nuestros sueños”, señaló Inés Galíndez. “Hacer turismo no es solamente conocer paisajes o lugares sino que son todas esas personas que están detrás y que trabajan para otras que no conocen y que probablemente pasen fugazmente en sus vidas, pero a quienes le entregan tanto amor y la cercanía que se renueva con el próximo turista”, agregó.

Tras transmitir las felicitaciones en nombre del intendente Gustavo Saadi quien no pudo asistir por cuestiones de agenda, la funcionaria resaltó el valor de cada sector reconocido, especialmente de su equipo de trabajo: “uno conduce el barco pero está lleno de tripulantes que van atravesando todas las mareas y los problemas que tenemos que afrontar, por eso gracias por el empeño, por la creatividad, por la innovación que ponen en cada cosa que hacen. Hemos aumentado el pernocte, la ocupación hotelera y en momentos muy difíciles hemos atravesado esos desafíos, por eso es el momento de renovar el compromiso y seguir caminando juntos para consolidar el destino.”.

Por su parte, Gustavo Yurquina destacó: “este reconocimiento no es solo un premio simbólico, sino un gesto de gratitud a todos los que de alguna manera contribuyen a fortalecer nuestra identidad y quienes generan oportunidades para nuestra comunidad. El turismo no es solamente recibir visitantes, es el verdadero motor del desarrollo económico, que genera trabajo, fortalece nuestra identidad, nos hace sentir orgullosos de quienes somos y de lo que tenemos para compartir. Desde el municipio asumimos y sostenemos el compromiso de trabajar junto a todos los que hacen al sector turístico porque es la forma para un trabajo mancomunado que nos permitirá llegar más lejos”.

Los destacados

Fueron 69 los destacados este año, en sus diferentes rubros. Por la Oferta Turística Innovadora los reconocidos fueron para: Nahuel Rigoti y Agustín Franco (Fotografía y Astroturismo), Florencia Lencina (Traveleando), y Mauricio Olmos (Huellas Verticales).

También destacaron la labor en favor del turismo cultural a: Grupo Amalgama, Juan Carlos Allosa (Pacha Raymi), Sol Bulacia (El Moro de las Esquinas), Soledad Martínez (Taller gastronómico), Franco Ocaranza (Animación Peña Casa de la Puna), Fede Pacheco (Peña Flor de Tusca), Matías Choza y Lucas Piedras (Peña Casa de la Puna).

En cuanto a los alojamientos turísticos, se distinguió a: Sofía Walther (Cabañas Almamarka); por el aporte desde la gastronomía a: Marisol Dofour y Marcos Bellantes (La Torradería), Esteban Piskulich (La Cueva del Santo) , Giuliano Cabur (Del Turista) y Miguel Picón (Rica Tentación) y, también, se reconoció en el rubro de comercios a Alfajores El Rodeo.

Las instituciones educativas que aportan a la formación, innovación y conocimiento del sector, también fueron premiadas: como el Instituto FASTA representado por el rector Juan Manuel Oviedo, el Instituto Chavarría por Alejandra Del Prete, Punto Kennedy por Agustina Bazán , la Secretaría de Extensión Universitaria – UNCa – cuya distinción fue recibida por su titular el Ing. Agüero y la representante de la institución Gabriela Ávila, el Instituto de Investigación en Economía y Finanzas – FCEyA UNCa – representado por el Lic. Marcelo Altamirano y el Departamento de Geografía – Facultad de Humanidades UNCa por Karina Baldiviez.

Las asociaciones e instituciones aliadas al turismo también recibieron reconocimientos tales como: Asociación de Hoteles recibido por Sebastián Córdoba, UCC, por Cinthia Galarza, UTHGRA por Fabián Vega, Red Achalay por Marcela Leiva , Asociación de Productores de Banda de Varela por Bibiana Herrera y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas por Juan Pérez.

Por su parte las entidades financieras también formaron parte de los destacados, como Tarjeta Naranja con su representante Augusto Contreras y Banco Macro con Diego Godoy.

Por las Instituciones Municipales recibieron la distinción Matías Zamboni por la Dirección de Modernización, José Salas por la Dirección de Tránsito y Carlos Ponce por Punto Joven.

Los periodistas, comunicadores, camarógrafos, filmakers, programas y medios de comunicación reconocidos fueron: Mónica Leiva (Hacedores Catamarca), Noelia Moya Ponce (El Ancasti), Fernando González Bravo (El Esquiú), Natali Olmos (El Esquiú), Adrián del Valle (Radio Valle Viejo), Carlos Quiroga y Elizabeth Herrera (Radio Kakán), Fabián Ávalos (Radio SOEM), Javier Arce (Radio República), Hernán Leiva (Radio Municipal), Fátima Giménez, Ivana Ludueña y Alejandro Bazán (TVEO), Gabriel Bazán (Canal 5), Mariana Quinteros Gaffet, Ariel Luna (Catamarca Radio y TV) , Matías Córdoba (FM La Isla), Sergio Chazarreta (Canal 5).

Además recibieron la distinción los programas y sus conductores: Jorge Álvarez (Abrimos Hilo de Catamarca RTV y La Brújula de Valle Viejo Radio y TV respectivamente), Mario Laplaca (Catamarca a Diario – Inforama), Marcos Palacio (Una Mañana Glam – TVEO), Mario Carreño (Mañana Central – El Ancasti Streaming) y Paola Robledo (Tiempo Real – El Ancasti Streaming).

Finalmente, se distinguió a los trabajadores del equipo de Turismo de la Capital por su esfuerzo, compromiso y servicio: Stella Torres (Coordinación, técnicos e informantes), Noelia Miranda (Equipo Técnico de Productos Turísticos), Yamila Morales (Equipo Técnico Promoción), Mercedes Nieto (Observatorio de Turismo Municipal), Alicia Toledo y Laura Martínez (Casa SFVC), Esteban Mena y Virginia Rojas (Prácticas Rentadas), David Correa y Daniel Rosales (Casa SFVC), Soledad Gordillo y Haydee (Mantenimiento y Artesanías Casa de la Puna), Fernanda Aragón (Guías – Casa de la Puna), Jorge Aramburú (Mantenimiento de Pueblo Perdido de la Quebrada) y Martín Pedraza (Guía de Sitio – Pueblo Perdido de la Quebrada).