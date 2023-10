EL ESCRITOR CERRÓ LA JORNADA DEL MARTES EN LA FERIA DEL LIBRO

“Leer y escribir. En realidad, todo empieza allí” dijo, de arranque, el escritor Juan Sasturain ante el público que acompañó la noche del martes 10 de octubre su presentación en la XV Feria Provincial del Libro de Catamarca.

Con memoria prodigiosa y sin ningún machete a mano, Sasturain discurrió en una charla sobre el devenir editorial nacional y también sobre la formación de los lectores argentinos. Trasladó a los que lo escuchaban a sus años de infancia y adolescencia, y a las lecturas que le fueron abriendo la cabeza y convenciéndolo que, además de leer, quería escribir.

La historia de la historieta argentina, detenida principalmente en el gran Oesterheld también tuvo un importante capítulo en la charla.

En un ida y vuelta entre tiempo presente y tiempo pasado, Sasturain destacó que “hoy la oferta editorial es infinita y que hay posibilidades para que todo el mundo pueda acceder a buena literatura” y remarcó que la menor tasa de lectura “es un fenómeno que trasciende lo generacional” y que, por tanto, no se le puede atribuir solo a los más chicos.

“Leer requiere de un tiempo de dedicación, de estar solo en silencio, requiere concentración. Es una de las pocas cosas que hacemos solos, en silencio”, por eso –destacó- no todos tienen ese tiempo para dedicarle a la lectura.

“Nuestra experiencia como lectores es que lo nos que nos hace ser como hoy somos” señaló al tiempo que aseguró que no se puede promover la lectura “por necesidad” “Lo único que se puede transmitir es la pasión por leer” dijo como respuesta a un grupo de estudiantes de Letras que le pedía consejos para incentivar la lectura en clases.

Director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, Sasturain habló de la fascinación que le produce ese edificio y todo el patrimonio cultural y bibliográfico que custodia. “Es la institución más antigua de la Patria, la fundó Mariano Moreno en 1811, aunque murió poco antes de que abriera. Allí están los libros que donaron nuestros próceres. Está la biblioteca de Belgrano, la biblioteca de San Martín, es verdaderamente fascinante” dijo tras invitar a los catamarqueños a visitarla.

Tras la charla y el intercambio con el público, guiado y moderado por la periodista Mariana Quinteros Gaffet, Sasturain se despidió leyendo una selección de “Nueve poemas escritos para recuperar a una mujer”, publicados en su libro El Versero.