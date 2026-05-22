PONCHO 2026

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 volverá a ofrecer uno de sus espacios más convocantes y elegidos por el público: El Patio, un escenario que desde su apertura se consolidó como punto de encuentro para disfrutar de las tardes del Poncho con música en vivo, gastronomía y propuestas culturales para toda la familia.

Con entrada gratuita, El Patio del Poncho tendrá nueve jornadas, del 17 al 26 de julio (con excepción del lunes 20 de julio) de espectáculos programados desde las 15 hs, convirtiéndose en el lugar ideal para compartir entre amigos y familia, y disfrutar de la previa del Escenario Mayor

Cada año, El Patio se supera con una programación que combina artistas locales y nacionales de gran convocatoria, y esta edición 2026 no será la excepción.

La apertura será el viernes 17 de julio con un show imperdible de Christian Herrera, dando inicio a una grilla que reunirá destacados referentes de distintos géneros musicales.

Entre los artistas confirmados se encuentran El Polaco, Paquito Ocaño, Sabroso, Cruzando el Charco, Orellana Lucca, Juan Fuentes, Candu Domínguez y G Sony, 18 Kilates, Dúo Coplanacu y Sele Vera, La Konga y el gran cierre de esta edición a cargo de El Chaqueño Palavecino.

Programación completa de El Patio

Viernes 17 de julio: Christian Herrera

Sábado 18 de julio: El Polaco y Paquito Ocaño

Domingo 19 de julio: Sabroso

Martes 21 de julio: Cruzando el Charco

Miércoles 22 de julio: Orellana Lucca y Juan Fuentes

Jueves 23 de julio: Candu Domínguez y G Sony, y 18 Kilates

Viernes 24 de julio: Dúo Coplanacu y Sele Vera y Los Pampas

Sábado 25 de julio: La K’onga

Domingo 26 de julio: El Chaqueño Palavecino