EL DOMINGO 26 DE JULIO



El Chaqueño Palavecino será el encargado de cerrar la programación de El Patio del Poncho el domingo 26 de julio, en una jornada que promete reunir zambas, chacareras y toda la esencia festivalera de una de las grandes figuras del folclore argentino.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el cantante salteño construyó una carrera profundamente ligada a los grandes festivales populares del país, convirtiéndose en una figura central del cancionero argentino y en un referente indiscutido de la música del norte.

Dueño de una voz inconfundible y de una conexión única con el público, el Chaqueño supo dejar momentos memorables en la Fiesta del Poncho. Canciones como “Amor salvaje”, “La ley y la trampa” y “Juan de la calle” forman parte de un repertorio popular que atraviesa generaciones y que convirtió cada uno de sus shows en una verdadera celebración colectiva.

El Chaqueño mantiene con el público del Poncho una conexión que se consolidó a lo largo de los años. En sus últimas presentaciones en Catamarca, las chacareras bailadas frente al escenario y el canto colectivo terminaron transformando cada show en una auténtica fiesta popular.

El Patio volverá a ofrecer espectáculos gratuitos y propuestas musicales para todos los públicos, consolidándose como uno de los espacios más convocantes de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.