VIERNES 24 DE JULIO

El Dúo Coplanacu se presentará el viernes 24 de julio en El Patio de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en una jornada que promete chacareras, zambas y el clima peñero que convirtió al grupo en uno de los grandes referentes del folclore popular argentino.

Integrado por Roberto Cantos y Julio Paz, el emblemático dúo lleva cuatro décadas recorriendo escenarios de todo el país con una propuesta profundamente ligada a las raíces y a la celebración colectiva de la música popular. Desde aquel primer encuentro artístico en Córdoba, en 1985, construyeron un camino marcado por la autenticidad, la cercanía con el público y un repertorio que forma parte de la memoria festivalera argentina.

Coplanacu mantiene intacta esa esencia de encuentro y celebración que caracteriza cada una de sus presentaciones. Su propuesta combina clásicos del cancionero popular con la energía de las peñas y la emoción compartida de cantar y bailar en comunidad.

La relación del dúo con Catamarca y con la Fiesta del Poncho ocupa además un lugar especial dentro de su historia artística. A lo largo de los años, el festival fue escenario de numerosos encuentros entre Coplanacu y el público catamarqueño, consolidando un vínculo atravesado por el afecto, la música y la identidad del norte argentino.

El Patio volverá a reunir propuestas musicales de distintos géneros con espectáculos gratuitos, ofreciendo un espacio pensado para compartir la música en vivo y disfrutar de una de las celebraciones culturales más importantes del país.