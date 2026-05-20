MARTES 21 DE JULIO

Con una propuesta que combina rock, candombe, pop, funk y reggae, Cruzando el Charco llegará a Catamarca para sumarse a las tardes de El Patio del Poncho el martes 21 de julio. 

La banda platense será una de las protagonistas de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, llevando al escenario un show que recorrerá sus canciones más conocidas y parte de su último trabajo discográfico.

Formada en 2012 en la ciudad de La Plata, Cruzando el Charco construyó una identidad propia dentro de la escena argentina a partir de una mezcla de estilos y una fuerte conexión con el público. Desde sus primeros años, el grupo fue consolidando un crecimiento sostenido que los convirtió en una de las bandas más activas y convocantes del nuevo rock nacional.

A lo largo de su trayectoria editaron discos como Perdonar, A Mil, Lo Que Somos, Cicatrices y Esencia (2024), trabajo que marcó una nueva etapa artística para la banda y contó con colaboraciones junto a figuras como Chano, Nahuel Pennisi, La K’onga, Facu Soto y Gustavo Cordera.

En los últimos años, Cruzando el Charco recorrió escenarios de todo el país y del exterior, participó en importantes festivales y celebró hitos como su primer Luna Park y presentaciones con entradas agotadas en el Estadio Obras y el Movistar Arena. En 2025, además, llevaron el Esencia Tour a Europa con conciertos en siete países.

El Patio volverá a ser uno de los puntos de encuentro más convocantes del Poncho, con nueve jornadas de música en vivo y espectáculos gratuitos que reunirán a artistas de distintos géneros y públicos de todas las edades.

Artículo anteriorOSEP realizó un traslado sanitario de urgencia a Córdoba
Artículo siguienteEl Patio del Poncho suma la voz de Juan Fuentes
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor