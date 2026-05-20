MARTES 21 DE JULIO

Con una propuesta que combina rock, candombe, pop, funk y reggae, Cruzando el Charco llegará a Catamarca para sumarse a las tardes de El Patio del Poncho el martes 21 de julio.

La banda platense será una de las protagonistas de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, llevando al escenario un show que recorrerá sus canciones más conocidas y parte de su último trabajo discográfico.

Formada en 2012 en la ciudad de La Plata, Cruzando el Charco construyó una identidad propia dentro de la escena argentina a partir de una mezcla de estilos y una fuerte conexión con el público. Desde sus primeros años, el grupo fue consolidando un crecimiento sostenido que los convirtió en una de las bandas más activas y convocantes del nuevo rock nacional.

A lo largo de su trayectoria editaron discos como Perdonar, A Mil, Lo Que Somos, Cicatrices y Esencia (2024), trabajo que marcó una nueva etapa artística para la banda y contó con colaboraciones junto a figuras como Chano, Nahuel Pennisi, La K’onga, Facu Soto y Gustavo Cordera.

En los últimos años, Cruzando el Charco recorrió escenarios de todo el país y del exterior, participó en importantes festivales y celebró hitos como su primer Luna Park y presentaciones con entradas agotadas en el Estadio Obras y el Movistar Arena. En 2025, además, llevaron el Esencia Tour a Europa con conciertos en siete países.

El Patio volverá a ser uno de los puntos de encuentro más convocantes del Poncho, con nueve jornadas de música en vivo y espectáculos gratuitos que reunirán a artistas de distintos géneros y públicos de todas las edades.