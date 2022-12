TORNEO FEDERAL AMATEUR

A partir de las 17.30 horas, San Antonio de Belén recibirá, en el estadio de Peñarol, a San Lorenzo de Alem, por el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Región Centro del Torneo Federal Amateur. El árbitro principal será Jesús Ariel Montivero, asistido Nicolás Valverdi, Carlos Oliva y Hugo Pavón, como cuarto árbitro, todos de la Liga Chileciteña de Fútbol.

San Lorenzo se impuso con mucha autoridad en la ida con un categórico 6 a 0, ventaja que le da muchas posibilidades de quedarse con la llave, y avanzar de ronda en donde estará si consigue un buen resultado en tierras “belichas”.

A San Antonio solo le queda jugar el “partido de su vida” para los dirigidos por Esteban Morenzo, ya que necesitan la misma diferencia para ir a los penales, o más de siete goles para dejar fuera a uno de los candidatos que tiene la Región en busca del ascenso al Torneo Federal A de la temporada 2023.

No hubo indicio de los entrenadores para el once incial, pero no se esperan muchas modificaciones para este copromiso.

El dato a tener en cuenta, es que San Antonio informó que por disposición de seguridad, no se permitirá público visitante ni neutral en el estadio, por lo que los simpatizantes del “Santo” no estarán en la ciudad de Belén.

Probable Formaciones

San Lorenzo: Pablo Lencina; Iván Suarez, F. Ortellado, A. Galván, A. Giordano, Ronald Tapia; Gonzalo Gómez, L. Rojas; A. Pintos, Juan Cruz Herrera y Matías Solohaga. DT: Hugo Corbalán.

San Antonio de Belén: Gonzalo Figueroa; Leandro Aros, J. Villacorta, Nahuel Azurmendi, E. Rodríguez; Pierino Gómez, Juan Yapura, D. Iturriza, Rubén Barrionuevo, Damián Díaz y Bruno Medina. DT: Esteban Moreno.

