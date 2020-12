Salió el tráiler de “Superniños” la gran película de superhéroes de Netflix

8 diciembre, 2020 22:12

Superniños intentará mostrar como los niños superan a sus padres. Un futuro distópico, claro está donde el mundo ya no es como lo conocemos.

El gigante californiano de producciones on demand publicó en los últimos días el trailer de Superniños. Un film cuyo titulo en su idioma oficial (inglés) es We Can Be Heroes y desató polémica entre el fandom de este tipo de películas ya que no les pareció acorde.

El film esta armado en base a un futuro distópico (una representación imaginaria de una sociedad del futuro cuyas características son indeseables) donde JJ Dashnaw y Taylor Dooley comparten la patria potestad de Vivien Lyra Blair. La pequeña heredó los superpoderes de sus padres (Blair y Dashnaw) lo que la condena a seguir la lucha de ellos sin chances de escribir su propio camino.

El plot twist se da cuando seres de otros planetas aparecen en el planeta tierra e intentan tomar el poder en base a “hacer desaparecer” a aquellos que tienen “superpoderes”. Como suele suceder en este tipo de tramas, los “progenitores” los esconden a todos juntos y es ahí donde los “pequeños” superan a los padres al organizarse para derrotar a estos seres extraterrestres.

El elenco está compuesto por: Boyd Holbrook, YaYa Gosselin, Christian Slater, Pedro Pascal, Priyanka Chopra, Christopher McDonald y Adriana Barraza.

“Estos niños ven esas películas una y otra vez porque son películas de acción hechas para niños y familias, en particular en un momento en que necesitan empoderamiento”, dijo Roberto Rodríguez a vandal.elespanol.com director y titular del proyecto.

Superniños estará disponible en Netflix el día de navidad.

