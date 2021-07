El intendente Gustavo Saadi anticipó que habrá PASO para elegir los candidatos a concejal de la Capital en el marco del Frente de Todos. Se pronunció a favor de que Lucía Corpacci sea candidata a senadora nacional.

“Si hay alguien que es partidario e incluso defendí las PASO cuando en algún momento querían suspenderlas, soy yo. Aquí va a haber PASO, entonces, aquel vecino que tenga una propuesta para la Capital será habilitado, por lo menos dentro del espacio del Frente de Todos en la Capital. Estamos esperando; sé que hay compañeros y compañeras que están conversando entre ellos, tratando de cerrar acuerdos, algunos acuerdos entre los diferentes sectores que hay, así que vamos a esperar las propuestas, pero va a haber PASO; a mí me gustan las PASO. Yo puedo llegar a tener algún nombre, pero bueno se acabaron las designaciones a dedo, va a ser el vecino, la vecina quien va a decidir quién representa al Frente de Todos en la elección general, y eso está bueno”, sostuvo en declaraciones a FM Municipal.

En esta elección estarán en juego las bancas de Maximiliano Mascheroni, Mauricio Varela, Ivana Ibáñez y Antonella Di Cesare, que finalizarán sus mandatos en diciembre de este año. La oposición pondrá en juego las bancas de Fernando Navarro, Alicia Paz y Simón Hernández. En esta oportunidad, los concejales se elegirán por lista sábana.

En el mismo sentido que el gobernador Raúl Jalil, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, dijo que está dedicado a la actividad institucional por lo que demanda la pandemia. No obstante, opinó sobre los desafíos políticos que enfrentará el oficialismo.

En este sentido se mostró a favor de la postulación de Corpacci como candidata a senadora nacional. “Pasa por una decisión personal; a mí me gustaría que fuera Lucía porque tiene un conocimiento acabado de todas las necesidades de la Provincia, porque más allá de que uno gobierne, siempre quedan cuestiones pendientes. Ella conoce y tiene una excelente relación con el Gobierno nacional. Me encantaría que vaya Lucía, pero pasa por decisiones personales”, sostuvo.

Más adelante, Saadi se refirió al desafío electoral que tendrán los dirigentes políticos en el marco de la pandemia. “Creo que el buen comportamiento en la campaña lo tenemos que tener los políticos, más que la gente. Tenemos que ser muy cuidadosos con el protocolo, tenemos que ver cómo vamos a comunicar sin poner en riesgo a nadie. Seguro que será mucha comunicación a través de redes sociales, uno está acostumbrado a las campañas tradicionales, de reuniones, con recorridos en los barrios y eso ya no podrá ser. Habrá que darle la tranquilidad a los vecinos para que escuchen la propuesta y que voten a quienes consideren; ésta va a ser una campaña atípica”, manifestó.

En este sentido el jefe comunal anticipó que tendrá una reunión con todos los partidos políticos para que se cumpla la ordenanza que impulsó al inicio de su gestión por la que prohíbe que se pinten paredes y espacios públicos. “El vecino no tiene por qué estar soportando que venga un político y le pinte una pared. Vamos a ser muy rigurosos y habrá fuertes multas para quienes arruinen los espacios públicos porque después es el empleado el que tiene que salir a limpiar cuando está para otra cosa”, sentenció.

Deliveries

El intendente Gustavo Saadi entregó cascos y chalecos refractarios a deliveries de la Capital, en el marco del convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Benefició a 40 jóvenes.

El municipio ayudará para las conexiones de cloacas

Ayer, el intendente Saadi, el secretario de Urbanismo e Infraestructura, Eduardo Adén Monferrán, y la directora de Elaboración, Formulación y Seguimiento de Proyectos, Vanina Peralta, recibieron a representantes de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (siglas en inglés UNOPS), quienes administrarán el aporte otorgado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) para asistir a 200 familias de vecinos en la ejecución de la red intradomiciliaria que se conectará con la red cloacal.

Este proyecto busca llevar soluciones sostenibles para los habitantes de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca que aún no cuentan con este servicio, o que no pudieron acceder debido a los costos que representan en la actualidad el material y mano de obra.

En una primera instancia, serán alcanzadas unas 50 familias, quienes accederán al beneficio que será financiado por el organismo nacional. El municipio gestionó este beneficio a través de un censo en unos 200 domicilios, los cuales fueron preseleccionados y podrán instalar sin costo alguno la red interna.

Luego de firmar un acta acuerdo, el municipio será el intermediario entre el organismo nacional y los vecinos, quienes podrán acceder a una mejor calidad de vida al sanear los líquidos cloacales que están acumulados en pozos ciegos o fosas en sus domicilios.