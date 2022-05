ALLANAMIENTOS DE GENDARMERÍA NACIONAL

La Justicia Federal dispuso que el exgerente del Banco de Catamarca y su hermano también sean detenidos por la causa que investiga presuntas estafas. Anoche se concretó la medida. En las indagatorias, los Bulacio, en silencio.

A las detenciones de los socios y gerentes de RT Inversiones se sumaron anoche la de los hermanos Miguel y José de la Orden, quienes quedaron tras las rejas por orden del Juzgado Federal. Hoy a la mañana serán indagados.

La medida judicial fue ordenada por el juez federal subrogante Sebastián Argibay. Por tal motivo, personal de Gendarmería Nacional anoche concretó los allanamientos en los que además de las detenciones de ambos, secuestraron elementos que serían de valor para la causa.

Los hermanos De la Orden fueron trasladados a la comisaría de Sumalao, en donde se encuentran detenidos los otros imputados por la causa. Según trascendió, hoy a las 9 serán llevados al Juzgado Federal para ser indagados.

Miguel de la Orden fue gerente del Banco Catamarca y posteriormente abrió las puertas de RT Inversiones.

Su presunta vinculación a la causa surgió de las indagatorias que se realizaron ayer en el Juzgado Federal.

Según señalaron fuentes ligadas a la causa, la declaración realizada por la contadora Carolina Bonfanti fue determinante para la orden de detención. Ella habría señalado que el nuevo directorio se habría hecho cargo de RT Inversiones desde abril del año pasado pero que el exgerente bancario continuaba ligado a las decisiones de la empresa.

Bonfanti intentó despegarse de la acusación. La contadora es defendida por el abogado Marcos Gandini, quien señaló que su cliente es una “damnificada” más en la causa y que “es inconmensurable el perjuicio que se le está ocasionando”.

“La única estrategia es que la contadora diga la verdad, que no tenía ninguna relación con la empresa RT. El único vínculo que ha tenido en todo este tiempo son algunas asesorías externas, que hacen a su normal y eventual desenvolvimiento profesional. No formaba parte de ninguna asociación ilícita, no se dedicaba a captar fondos, no se dedicaba a engañar a la gente. Todas las acusaciones que se le han llevado a cabo a todas las han desvirtuado”, señaló el defensor de la imputada, que insistirá con su excarcelación.

“Hemos acreditado que ella es la principal damnificada, no solamente porque está injustamente detenida, sino que también era inversora, y a la fecha nada de eso le ha sido devuelto”, explicó Gandini.

Y aseguró que “es inconmensurable el perjuicio que se le está ocasionando a mi clienta y llegado al momento vamos a ver la posibilidad de iniciar acciones contra las personas que maliciosamente la han involucrado”.

Otro que prestó declaración ayer a la mañana fue Ariel Vergara, quien también dijo que era inocente. El hombre dijo que trabajaba en la parte comercial de la empresa y tenía contacto directo con los clientes.

“Él (Vergara) dijo que es empleado desde hace bastante tiempo de dicha empresa, por lo que niega todos los hechos por los que se lo está acusando. Además la empresa le adeuda los sueldos de febrero, marzo y abril”, explicó su abogado, Orlando Barrientos.

“Tenemos documental y testimonio que acreditan que él era un empleado. No tenía (por Vergara) ningún beneficio, solo era empleado de la empresa, más allá de estar en negro. Se encargaba de toda la parte de la recepción, al igual que otros empleados. Él fue engañado en su buena fe en algunos actos”, afirmó.

Los Bulacio, en silencio

Edgardo Edmundo Bulacio y Edgardo Federico Bulacio, padre e hijo, propietarios de la financiera, guardaron silencio en la etapa de indagatoria que se extendió hasta ayer a la tarde, en el Juzgado Federal. De igual forma lo hicieron Alicia Estela Nieva, esposa de Edmundo, y Exequiel Matías Rolón Reinoso. Todos solicitaron la prisión domiciliaria.

La causa

Los seis sospechosos están imputados por el supuesto delito de “lavado de activos, asociación ilícita, intermediación financiera sin autorización y defraudación”.

La indagatoria comenzó en la mañana de ayer y se extendió hasta cerca de la hora 17, con la presencia del juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, quien subroga al juez federal Miguel Ángel Contreras, que se había inhibido por amistad con Edgardo Bulacio.

“Faltan algunas diligencias y procedimientos, vamos a permanecer todo el tiempo que sea necesario”, dijo a la salida del juzgado el magistrado santiagueño.

Las primeras seis detenciones se habían concretado el miércoles en distintos procedimientos realizados por personal de Gendarmería Nacional.

Fuente: El Chasqui Digital