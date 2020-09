Música

La artista británica lanzó “Lifetime”.

Tres años pasaron ya desde que The xx sacó su tercer y último disco de estudio hasta el momento, I See You. La banda se tomó un descanso en el que Jamie xx aprovechó para publicar su disco In Colour, donde también participan sus compañeros de banda.

Pero faltaba Romy Madley Croft, una de las 3 integrantes de The XX que ahora estrenó un single solista llamado “Lifetime”. Una canción bien distinta al sonido que nos tenía acostumbrados: un house pegadizo donde su voz se destaca. Sobre eso habló con Annie Mac en la BBC Radio 1: ““Supongo que una de las principales inspiraciones y cosas que me encantan son los clásicos de los clubs –el Ibiza house, la música trance, cosas que realmente se pueden bailar pero también cantar–. Me di cuenta de que muchos de esos clásicos son grandes canciones, además de ser divertidos a la hora de bailar”.

La vocalista y guitarrista confirmó que su disco se llamará simplemente Romy y todavía no hay fecha de lanzamiento programada. Escuchá el primer hit acá: