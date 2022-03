Música

En el backstage de los BandLab NME Awards 2022 el líder de The Cure contó los detalles del próximo álbum de la banda.

Después de haber anunciado el esperado y “despiadado” nuevo disco de la banda, y luego de haber adelantado que dos nuevos álbumes estaban en camino, Smith reveló que uno de ellos saldrá “realmente muy pronto”. También compartió más sobre su disco hermano y su anticipado álbum solista.

Smith dijo: “He estado trabajando en dos álbumes de The Cure, y uno de ellos está terminado”. “Por desgracia, es el segundo el que está terminado. En el otro tengo que hacer cuatro voces, y hay 10 canciones en cada álbum. Vamos a mezclar todo el mes que viene, el 1 de abril, así que me quedan tres semanas“.

“Sé cómo se llama: se llama ‘Songs Of A Lost World‘. Ya tiene material gráfico, ya tiene un orden de marcha, ¡ya está casi hecho! Van muy lentos por culpa del vinilo, pero puede que salga en septiembre. Preferiría que ya saliera. No puedo soportar la anticipación”, continuó el músico.

Con respecto al sonido de los próximos discos, Robert reveló: “El primer disco de los Cure es implacable y sombrío. Es lo más lúgubre que hemos hecho nunca. El segundo es optimista, y el mío solista no saldrá hasta el año que viene“.

“Tengo que seguir revisándolo. Es algo que he querido hacer durante muchos años. Me doy cuenta de que sólo tengo una oportunidad para hacerlo, así que ahora he empezado a añadir instrumentos reales y acústicos, mientras que hace dos años era literalmente sólo feedback, pero me he desencantado un poco de él. Lo he escuchado como tres veces y creo que es una basura”.

El cantante habló después de recibir el premio a la mejor canción del Reino Unido por su colaboración con Chvrches “How Not To Drown”, y después de que subieran al escenario para interpretar el tema juntos por primera vez en vivo, junto con una versión de “Just Like Heaven” de The Cure.

Matilde Moyano