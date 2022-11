Música

Con un tuit irónico que responde a los rumores, el líder de The Cure escribió: “Detesto decepcionar a todos, PERO A PESAR DE LOS RUMORES NO SEREMOS HEADLINERS DE LA CEREMONIA DE APERTURA DE LA COPA DEL MUNDO #breadandcircuses”.

Agregó: “Y TAMBIÉN HE INFORMADO A GARETH SOUTHGATE QUE NO ESTOY DISPONIBLE PARA LA SELECCIÓN”, y continuó la broma: “Y SI TE INTERESA, EL PSÍQUICO BOB PREDICE QUE NADIE GANARÁ SINO QATAR”.

HATE TO DISAPPOINT EVERYONE, BUT DESPITE THE RUMOURS WE WILL NOT BE HEADLINING THE WORLD CUP OPENING CEREMONY #breadandcircuses

— ROBERT SMITH (@RobertSmith) November 14, 2022