Música

El cantante lanzará un nuevo álbum con Alison Krauss

Durante una entrevista, el guitarrista Greg Leisz reveló que Robert Plant y Alison Krauss están trabajando juntos en un nuevo álbum de estudio.

En 2007, tanto Krauss como Leisz participaron en el álbum Raising Sand, uno de los discos solistas del cantante de Led Zeppelin.

“Acabo de escuchar un tema del próximo disco. Plant está haciendo otro álbum con Alison Krauss y escuché uno de los temas el otro día. La canción se llama Searching For My Baby, es increíble”, dijo Leisz en el podcast Everyone Loves Guitar.

Yamila Pagani