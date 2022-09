Música

Robbie Williams dijo que extraña los tiempos de disputa con Noel Gallagher.

El cantante de 48 años fue tildado de “bailarín gordo de Take That” por Noel Gallager (Oasis) en la década de 1990, y el comentario desencadenó una disputa entre los dos, y el hermano menor de Noel y ex compañero de banda, Liam Gallagher, que duró muchísimos años.

La situación se agravó hasta el punto de que Robbie retó a Liam a un combate de boxeo con una apuesta de 100.000 libras esterlinas en los Brit Awards del 2000.

Aunque la pelea terminó, Robbie insiste en que las cosas eran más “divertidas” en aquel entonces en comparación con ahora y dice que a las estrellas del pop no se les “permite” crear titulares como ese.

“Creo que vivíamos en una época más divertida. Era más embriagador, más controvertido, se decían más cosas por acaparar titulares. Era como la lucha libre, y eso me encanta. Era un aspecto divertido de la industria en ese momento… llevar tu rencor en la manga. Llevar tus opiniones en la manga, ya sean tóxicas o no, es más interesante que lo que está ocurriendo ahora, o que se está permitiendo que ocurra… Extraño esos días. Aunque eso iba dirigido a mí, es como… ya no se nos permite hacer esa mierda y es una pena“, dijo el músico.

El intérprete de “Rock DJ” añadió que hubo “muchas idas y venidas” por el comentario sobre el peso, pero insistió en que nunca se sintió “herido” por el comentario de Noel, a quien, por el contrario, halagó: “Noel es muy bueno en esas cosas. Ha dicho un montón de citas increíbles que se pegan. Es un gran escritor de comedia y tiene ese tipo de cerebro para esas cosas que cortan la paja y se mantienen”.

PABLO DE MATTEI

-DJPAUL (AR)-