El ex Take That grabó versiones de sus grandes éxitos con la orquesta holandesa de jazz y pop Metropole Orkest para celebrar el cuarto de siglo transcurrido desde el lanzamiento de su primer álbum en solitario, «Life Thru A Lens», de 1997.

El intérprete de “Rock DJ”, de 48 años, posó desnudo sobre una estatua para la llamativa ilustración del álbum, que es una interpretación de El Pensador del escultor francés Auguste Rodin, con sólo sus brazos y piernas cubriendo su virilidad.

En un comunicado de prensa, Robbie dijo: “Estoy muy emocionado de anunciar mi nuevo álbum ‘XXV’, que celebra muchas de mis canciones favoritas de los últimos 25 años. Cada tema ocupa un lugar especial en mi corazón, por lo que ha sido muy emocionante volver a grabarlos con la Metropole Orkest. No puedo esperar a que lo escuchen”.



La colección, que abarca toda la carrera, incluye los éxitos ‘Candy’, ‘Angels’, ‘Millennium’ y ‘Let Me Entertain You’.

El intérprete de “Supreme” -papá de Teddy, de nueve años, Charlie, de siete, Coco, de tres, y Beau, de 17 meses, con su esposa Ayda Field- tiene previsto salir de gira en apoyo del LP, pero admitió que no quiere perderse el crecimiento de sus hijos, por lo que no quiere hacer giras extensas y pasar largos períodos sin ver a su familia.

En declaraciones a la columna Wired del periódico Daily Star durante la presentación del álbum en el Dover Street Arts Club de Londres, Robbie dijo: “Estoy planeando hacer una gira con el álbum, pero también estoy averiguando cómo ser padre. Vi un documental con un actor que hablaba de cómo no había visto crecer a sus hijos. He estado pensando mucho en eso, especialmente al salir de COVID, donde he tenido dos años y medio con mis hijos”.

Sobre posar desnudo para la llamativa portada del álbum, bromeó: “Es increíble lo que se puede hacer ahora con las computadoras.

La portada no fue idea mía, pero cuando me la propusieron, me pareció bien”.

Además del álbum, Robbie también tiene en marcha su película biográfica “Better Man”, dirigida por Michael Gracey. Pero confesó que no se siente lo suficientemente digno como para que se haga una película sobre su vida, a pesar de haber vendido más de 77 millones de discos en todo el mundo y de haber empatado con el difunto Rey del Rock and Roll, Elvis, por el mayor número de álbumes número uno en el Reino Unido.

El álbum sale a la venta el 9 de septiembre y ya se puede reservar a través de robbiewilliams.com

La lista completa de canciones de “XXV”:

1. Let Me Entertain You

2. Come Undone

3. Love My Life

4. Milenio

5. The Road To Mandalay

6. Tripping

7. Bodies

8. Candy

9. Supreme

10. Strong

11. Eternity

12. No Regrets

13. She’s The One

14. Feel

15. Rock DJ

16. Kids

17. Angels

18. Lost

19. Nobody Someday

Y las que vienen en la versión del álbum de lujo son:

20. Lazy Days

21. Hot Fudge

22. Sexed Up

23. More Than This

24. Disco Symphony

25. Better Man

26. Home Thoughts From Abroad

27. The World and Her Mother

28. Into The Silence

29. Angels (Beethoven AI)