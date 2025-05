Música

Rihanna apareció en el Carlyle Hotel de Nueva York con un look que dejaba ver su vientre antes de deslumbrar en la alfombra roja de la gala anual del Museo Metropolitano de Arte de esa ciudad.

Wheeeeere haaaave youuuuu beeeeeeen? @rihanna closes out the carpet pic.twitter.com/iJGqUxBHNg

— The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum) May 6, 2025