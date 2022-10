Música

Si bien aún no hay un anuncio oficial, Rihanna habría grabado dos nuevas canciones para “Black Panther, Wakanda Forever”.

El octavo y más reciente álbum de estudio de la cantante, “Anti”, salió en 2016 y desde entonces se han hecho constantes especulaciones sobre nuevo material de la artista. Recordemos que el próximo mes de febrero encabezará el Halftime Show de la Super Bowl 2023.

Según HITS Daily Double, la cantante grabó un par de canciones nuevas que aparecerán en la próxima película de Marvel, cuyo estreno está previsto para el 11 de noviembre.

Un nuevo informe del periodista de The New York Times, Kyle Buchanan, también indicó que una de las canciones sobre las que se ha informado está preparada para titular los créditos finales del filme.

Escribió: “Los rumores vuelan y yo me sumo a ellos: Llevo semanas escuchando que Rihanna está grabando la canción de los créditos finales de Black Panther: Wakanda Forever. ¿Cómo se sigue un clásico como ‘All the Stars’? Agarrando la primera gran canción de Rihanna en años”.

Ni Marvel ni Rihanna respondieron los rumores.

Rumors are flying and I can add to them: I’ve been hearing for weeks that Rihanna is recording the end-credits song for BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER. How do you follow up a classic like “All the Stars”? By snagging Rihanna’s first big song in years.

— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) October 17, 2022