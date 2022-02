Música

Rick Rubin, fundador de Def Jam Records y el productor musical más prestigioso de su tiempo, anunció su primer libro que se publicará a principios de 2023.

“The Creative Act: A Way of Being” es una obra de no ficción sobre la creatividad. “Me propuse escribir un libro sobre lo que hay que hacer para crear una gran obra de arte“, dijo Rubin en un comunicado. “En cambio, se reveló como un libro sobre cómo ser“, explicó.

La editorial británica Canongate describe The Creative Act como la destilación por parte de Rubin de “los principios de la creatividad para creadores de todo tipo, incluida la gente en su vida cotidiana” y dijo que ofrece “una visión reveladora del misterioso proceso de hacer cosas grandes”.

Teniendo en cuenta que Rubin lleva décadas demostrando su destreza creativa, y a tenor de la proliferación de citas inspiradoras de Rubin compartidas en Internet, sus consejos tienen un peso importante. The Creative Act se publicará a principios de 2023.

Fundó Def Jam Records en su adolescencia, que se convertiría en uno de los sellos más influyentes de todos los tiempos después de unir fuerzas con Russell Simmons a mediados de los 80 y lanzar música de artistas como LL Cool J, los Beastie Boys, Slayer y Public Enemy.

En esa década, Rubin trabajó como productor para las estrellas de la incipiente escena del rap neoyorquino, así como para grupos de rock pesado, y a menudo unió los géneros antes separados con un efecto que cambió la historia. Solo en 1986, produjo Raising Hell de Run-DMC, Reign in Blood de Slayer, Licensed to Ill de Beastie Boys y Can You Feel It de Original Concept.

“Las trayectorias del punk rock y del hip-hop eran en cierto modo similares: ambas las hacían jóvenes sin virtuosismo, y ambas giraban en torno a las ideas más que a la musicalidad”, declaró Rubin a The Guardian el año pasado. “Eran vanguardistas y estaban mal vistos por cualquiera que no formara parte de las respectivas escenas”.

Con cada década, la influencia de Rubin llegó más lejos: a Nusrat Fateh Ali Khan, Limp Bizkit y las Chicks en los 2000, a Adele, Lana Del Rey y Ye, antes conocido como Kanye West, en los 2010.

Del 2007 al 2013, Rubin fue codirector de Columbia Records, supervisando su transición a la era digital. Ha ganado nueve premios Grammy, que abarcan su trabajo con Cash, las Chicks, Red Hot Chili Peppers, Adele y los Strokes, así como en reconocimiento a su producción en general.

Def Jam lanzó recientemente un sello británico, 0207 Def Jam. “Siempre he tenido la esperanza de que el Reino Unido generara una invasión británica en América para el hip-hop, de la misma manera que ocurrió con los Beatles y el Merseybeat“, dijo Rubin. “Quizá esto pueda sentar las bases para que ese sueño se haga realidad”.

Matilde Moyano