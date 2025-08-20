Música 20 Ago

El músico británico abrió la posibilidad de presentarse en Argentina y Chile en la gira de reunión de los hermanos Gallagher.

Richard Ashcroft, que fue telonero de Oasis en el Reino Unido e Irlanda, confesó que sus fans latinoamericanos lo presionan para sumarse a los shows en la región.

En una entrevista con The Chris Evans Breakfast Show, el exlíder de The Verve comentó: “la mayoría de mis seguidores son de Sudamérica, lo creas o no son de Chile y Argentina, y están como ‘por favor ven a Sudamérica’ y existen rumores algunas charlas… tal vez me pueda unir a algunas fechas”

Y agregó: “me encantaría tener puesta mi camiseta de Maradona en el estadio River Plate y tocar Bitter Sweet Symphony”, alimentando la expectativa entre los fanáticos argentinos.

En mayo, Ashcroft publicó el single “Lover” como adelanto de su séptimo álbum de estudio, Lovin’ You, que se lanzará el 3 de octubre; luego tiene programada una gira promocional por el Reino Unido.

Oasis inicia la etapa sudamericana de su gira el 15 de noviembre en Buenos Aires, también se presentará en Santiago de Chile y San Pablo.

