El martes 19 de agosto, segundo día de su visita pastoral a la parroquia San Jorge, el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, estuvo en la posta sanitaria San Jorge saludando y bendiciendo al personal de la salud y a los pacientes que se encontraban en el lugar.

En la visita a los enfermos asistió a Mirta, Ramona, Marta, Lila, Luis, Elina María del Valle, Cristina, Manuela Andrea y familia Nieva, quienes recibieron los Sacramentos de la Unción de los Enfermos y de la Comunión.

Acompañado por el párroco, padre Héctor Moreno, pasaron por la casa de las familias Cezar, Vega y Montivero, todas ellas ligadas a la historia de la parroquia por haber trabajado desde los inicios. Recogieron sus testimonios y los comprometieron a dejar una reseña histórica de la creación de la comunidad.

Durante el recorrido los vecinos recibieron con mucha alegría la presencia de nuestro padre y pastor en medio de los hogares.

En las Comunidades San Martín de Porres y Santa María Magdalena

En esta misma jornada, el Obispo llegó a las comunidades San Martín de Porres y Santa María Magdalena, para compartir iniciativas y proyectos pastorales. Las invitó a las misiones domiciliarias y las exhortó a practicar el ministerio de la acogida.

Recorrió el sector visitando enfermos, saludando a las familias y también compartió la merienda.

Misa con el Sacramento de la Confirmación

En la Santa Misa de este segundo día de la visita pastoral, el Obispo confirmó en la fe del Bautismo a 34 niños de la Comunidad Jesús de la Buena Esperanza y 17 niños de la Sede Parroquial.

Para este miércoles 20

10.00 Visita a la Escuela N° 199 San Jorge.

16:30 Visita a la Comunidad de la Virgen de la Medalla Milagrosa.

19:30: Misa de Confirmación con Grupos de la Sede Parroquial.