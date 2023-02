Con la intención de continuar avanzando con el proyecto de la creación de la primer Área Protegida Nacional de Catamarca, el secretario de Medio Ambiente, Nicolás Verón junto al director provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, Carlos Barrionuevo, dieron a conocer la realización de diferentes reuniones informativas destinadas a informar el estado de construcción para lograr la concreción del primer Parque Nacional, para el cuidado del Patrimonio Natural, Cultural y el desarrollo de un turismo sostenible en la región.

En este sentido, desde el año 2021 en un trabajo articulado con la Administración de Parques Nacionales y en colaboración con la ONG Natura Argentina, se avanzó en una evaluación de sitios prioritarios para la conservación, identificando numerosos espacios candidatos, entre los cuales se destacaban las Sierras de Ambato. Éstas no sólo resguardan un importante mosaico natural y cultural, sino que también constituyen el hábitat de la Taruca o Venado Andino, especie en peligro de extinción, protegida como Monumento Natural en nuestro país.

Luego, en agosto de 2022, el ejecutivo provincial celebró un Acta Acuerdo con el Ministro de Ambiente y el presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), a fin de avanzar en un proyecto conjunto para la creación de la primera área protegida de jurisdicción nacional en Catamarca, con foco en la zona sur de las Sierras de Ambato.

A continuación los meses de octubre y diciembre del 2022, se efectuaron tres (3) campañas al territorio, con el fin de recorrer las sierras y así conocer las distintas realidades socio productivas, a través de representantes municipales y comunales de las jurisdicciones de Huillapima (Concepción), Chumbicha, Pomán, Mutquín y Saujil, y las comunidades vinculadas a las mismas; relevar la biodiversidad local expresada en numerosas especies de flora y fauna, el estado de los recursos y servicios ecosistémicos como el agua, el suelo, los bosques; identificar los innumerables atractivos turísticos tanto naturales (cascadas, formaciones geológicas, senderos a través de bosques, vistas panorámicas, paisajes singulares, etc.), como culturales (iglesias, vestigios arqueológicos, fiestas y cultos, historia, producción artesanal, etc.), a ambos lados de las Sierras de Ambato.

Por último, en el mes de diciembre se llevó a cabo un nuevo encuentro, esta vez con el Vicegobernador Ruben Dusso, autoridades de la Administración de Parques Nacionales, la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia y la ONG Natura Argentina, para presentar los resultados de esta primera etapa de trabajo realizado y evaluar una estrategia conjunta para consolidar y comunicar este proyecto.

La creación de un área protegida nacional en la provincia, constituye un proceso gradual que se encuentra en sus primeros pasos. Su avance requerirá no sólo de la articulación y el trabajo coordinado entre las instancias institucionales de las distintas jurisdicciones, sino fundamentalmente el involucramiento de las comunidades locales, como actores claves en la construcción de ese escenario futuro al que ansiamos llegar.

En este contexto se invita a las Reuniones Informativas que se llevaran a cabo este miércoles 15 en la Delegación Comunal de Concepción de Capayán, el jueves 16 en la Casa de la Historia y la Cultura en la Villa de Pomán y finalmente el viernes 16 en el Salón de Usos Múltiples, conocido como “Nido” en la ciudad de Chumbicha. Todos los encuentros están programados a partir de las 09:00 horas y está destinado a referentes instituciones municipales, provinciales y nacionales, actores locales y vecinos que podrán verse involucrados/interesados en el proyecto.

Estas reuniones informativas servirán a los técnicos de la Administración de Parques Nacionales, de la Secretaria de Medio Ambiente y Natura Argentina, para socializar los resultados del relevamiento socio-ambiental preliminar realizado y comentar los avances sobre el estado del proyecto de creación de AP Nacional, además de recabar expectativas, oportunidades y potencialidades observadas por la comunidad local en relación a la futura AP.