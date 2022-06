En el Museo Laureano Brizuela habian inaugurado la muestra “Irrupción” del Prof. Daniel Sarmiento, tras reclamos y comunicados de repudio del sector feminista y denuncias, en el dia de hoy miercoles, el Ministerio de Cultura y Turismo decidió retirar la obra cuyo título era “Assum feminismun” (Asado feminista).

Comunicado:

“Desde la institución se analizó la situación desde distintas perspectivas, tanto artísticas como legales, y se decidió- teniendo en cuenta el respeto a las libertades individuales del artista y al mismo tiempo el respeto a las víctimas de violencia de género y las luchas colectivas- retirar la obra que, por su contenido, generó malestar en la comunidad” .

Con anterioridad en redes sociales se había difundido un comunicado desde el sector del feminismo y activistas feministas que señalaba preocupación, rechazo y poca seriedad de las autoridades al permitir exponer tan grave las obras de Sarmiento que estaba expuesta en el Museo Laureano Brizuela.

“Artistas, comunidad cultural, queremos comunicar que la semana pasada se inauguró en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela de Catamarca una exposición donde una de las obras que se titula ”Asado feminista» muestra un torso parcialmente descuartizado en una parilla» comenzó señalando uno de los comunicados.

“Es preocupante esta imagen que se realiza y expone en la misma provincia donde hace dos años hubo un caso tremendo de un asesino de 19 años que mató a su novia, quemó parte de su cuerpo en la parrilla y otras partes las esparció por la ruta. Es totalmente ofensivo llamar ”asado feminista» a una imagen que busca subertir las formas en las que el patriarcado ha ejercido y ejerce dominación y violencia sobre las mujeres y disidencias, mucho más en ese contexto y cercanía con un caso tan horrendo y difundido».

Otro Repudio mas:

Queremos hacer público nuestro total repudio con respecto a la obra: «asado feminista» de la muestra: «Irrupción», del Prof. Daniel Sarmiento que actualmente se exhibe en el Museo Laureano Brizuela de la provincia de Catamarca.

Esta obra -ya retirada de la muestra, pero que nunca debió ser exhibida- denota una falta de respeto hacia una de las víctimas de esta provincia, como así también a familiares y amigos que lucharon y luchan hasta el día de hoy para que el feminicida no goce de privilegios en la cárcel. Se nos hace indignante e insoportable el nivel de agresión con la que se presenta la temática, denota además, una burla y una falta de empatía con la lucha feminista y con todo su colectivo. Como colegas, creemos que hay infinitas formas de realizar arte provocador, pero hay una línea que no se debe cruzar. Hay muchísimas temáticas para abordar, pero llevar el arte a tal bajeza, sólo da a pensar en el declive como persona, como profesor de una institución que forma docentes y como artista, para jugar con un tema tan sensible que aqueja a todos como sociedad, la violencia y los feminicidios que se han perpetuado a lo largo de nuestra historia como sociedad.

QUE NUESTRO REPUDIO SE HAGA VIRAL

Lic. Carolina Coutrix

Prof. Cristian Cornejo

Prof. Agustina Lotta

Prof. Andrea Bertuzzi

Paula Bertuzzi

Prof. Graciela Salomón

Prof. Micaela Robaina

Prof. Eduardo Ayosa

Lic. Evangelina Aramburú