Representantes de los colegios profesionales de distintos sectores de la salud se reunieron ayer con el gobernador Raúl Jalil para solicitarle que agilice el pago de las prestaciones de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), además le informaron que quieren formar una asociación que los nuclee para así tener un mayor poder de representación.

El encuentro se realizó en Casa de Gobierno y además de los representantes del Colegio Médico, Colegios de Bioquímicos, Kinesiólogos, Odontólogos, Psicólogos, entre otros, estuvieron la ministra de Salud, Claudia Palladino, y el director de la OSEP, Norberto Bazán.

De acuerdo con lo que comentó Ricardo Sosa, presidente del Colegio de Kinesiólogos, la intención es armar una entidad jurídica que reúna a todos los colegios profesionales para defender los intereses de cada uno en conjunto.

“La idea fundamental es que tengamos previsibilidad en el tema del pago. Por ejemplo el 80% de la facturación de los kinesiólogos es de OSEP. Queremos que al menos haya un pago mensual”, señaló a EL ANCASTI, e hizo referencia al impacto negativo que tiene la inflación cuando se demoran los pagos a los prestadores. También solicitaron un incremento de aranceles que sea común para todos los colegios, sin diferencias entre profesionales.

A su vez plantearon la posibilidad de colaboración conjunta para mejorar distintos aspectos de la obra social. Luis Clavero del Colegio de Odontólogos dijo que uno de los pedidos fue que no se realicen convenios paralelos y que se respeten los tiempos de pago.

Esta idea de la asociación de profesionales ya había sido planteada a la ministra de Salud, y ahora se avanzó con la propuesta al Gobernador.

La única entidad que ya cerró un incremento con OSEP fue el Colegio Médico, que tendrá un aumento del 11% en el pago de las prestaciones, sin embargo el resto no inició conversaciones.

Deudas

Varios fueron los colegios profesionales que reclamaron por las demoras en el pago de las prestaciones por parte de OSEP. El Círculo Odontológico de Catamarca aguarda a que hoy se le abone la facturación de octubre de 2019, que ya está vencida. Ayer hubo una reunión con autoridades de la obra social, quienes les manifestaron a los odontólogos que el problema es burocrático, ya que el Ejecutivo no envía el dinero a la Obra Social, a pesar de que tienen los fondos. El problema sería la centralización que decidió el Ejecutivo, lo que implica una mayor demora en los circuitos administrativos de los expedientes.

En tanto que recién el viernes pasado se les pagó a los kinesiólogos, con quien también existía una deuda.

Convenio con Farmacias

El director de la Obra Social de los Empleados Públicos, Norberto Bazán, recibió ayer al presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, Guillermo Varela, para firmar una modificación del convenio actual.

La nueva cláusula establece que todos los medicamentos de venta bajo receta deberán ser validados por las farmacias de forma on-line en el sistema de OSEP al momento de la compra por parte del afiliado.

Así se logrará un registro en tiempo real del consumo de medicamentos y se evitarán inconvenientes al momento de la facturación por parte del Colegio, informaron desde OSEP.

“Es solamente una cuestión técnica del sistema de validación de la receta. No implica ningún cambio en cobertura ni en el vademécum de medicamentos que cubre la obra social hacia el afiliado”, aclaró Varela.