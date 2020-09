La reunión del gobernador Raúl Jalil con el juez Electoral y de Minas, Guillermo

Cerda, abrió el debate sobre la fecha de las elecciones intermedias del 2021 ya que

el Ejecutivo puede adelantar el acto comicial para marzo. En este marco, el ministro

de Gobierno, Jorge Moreno y el propio magistrado remarcaron que la provincia no se

encuentra en condiciones económicas por los efectos de la pandemia y el escaso

tiempo hasta marzo para desdoblar los comicios.

El titular de la cartera política dijo en diálogo radial que “el Gobernador tiene pleno

conocimiento de lo que sucede y seguramente sería muy difícil que haya una

elección distinta a la que no sea en octubre”. Es que “no estamos en condiciones

económicas ni sociales de desdoblar un proceso electoral, quizás sea muy

anticipado”.

Por su parte, Cerda indicó que se habla de las elecciones previstas para el 8 de

agosto (PASO) a nivel nacional y el 24 de octubre que son las generales. El

magistrado explicó que “el Gobernador tiene la facultad de convocar, si lo considera

para el mes de marzo”, desdoblando así los comicios locales con los nacionales. No

obstante, evaluó que puede haber una gran preocupación “si el Gobernador decide

desdoblar y todo lo que pueda significar la presencia de la pandemia”.

De esta forma, contempló: “Como están las condiciones y como se avizora el

problema del virus, lo ideal sería directamente hacerlas simultáneas, es decir, para

agosto las PASO y octubre las generales”. Es que, además de la pandemia, “para

marzo están previstos los festejos por la beatificación de Fray Mamerto Esquiú”.

Con ello Cerda apuntó que “hay un cúmulo de situaciones o de contingencias” que

debería afrontar la Provincia si desdobla las elecciones. Eso sin tener en cuenta el

gasto que representaría. “En un momento en que el país está en una crisis

económica prácticamente terminal, desdoblar significa un costo que obviamente no

estamos en condiciones de soportar”, dijo el juez.

“No me quiero imaginar que el Gobernador decida tomar esa decisión -de adelantar

los comicios- porque se comprimen mucho más los tiempos y obviamente estamos

en un momento sanitario muy difícil en nuestra provincia”, sostuvo el juez. Incluso

pensó que “no se le pasa por la cabeza en este momento al Gobernador adelantar

las elecciones para marzo”.

Así las cosas, el juez rescató la postura de Juana Fernández puesto que la diputada

“advirtió, con buen criterio, que no se puede votar un sábado y un domingo cuando la

Constitución prevé un solo día de la semana”. “Comparto el criterio de que hay que

respetar lo que dice la Constitución”, acotó.

Sobre este eje, el juez subrayó que en realidad “se habla a nivel nacional de votar

sábado y domingo, de extender el horario de votación, se habla de usar una boleta

única”. Casi al finalizar, ponderó que se debería implementar el sistema de boleta

única no solo por la cuestión sanitaria sino también para evitar el robo de boletas y el

exagerado volumen de boletas que tienen los partidos políticos que imprimir.

Cerda, tajante con el nuevo Código Minero: “No está bien hecho”

El juez Cerda, en diálogo con el programa Mañana Central, se refirió al proyecto que

elabora el Gobierno para modificar el Código Minero. Si bien entendió que será

positivo una división del juzgado a su cargo (por un lado el juzgado de Minas y por el

otro el Electoral) rechazó que el Ejecutivo sea la autoridad minera.

“Le manifesté al Gobernador mi total y absoluto rechazo, por el poquito de

experiencia que tengo en 40 años de derecho minero, en el cambio de autoridades,

es un error muy grande que le puede costar serios dolores de cabeza a la provincia”,

dijo. En este sentido, remarcó que no se pueden cambiar las reglas de juego a los

inversores mineros ya que al pasar a la esfera administrativa no se garantiza una

continuidad en la política minera.

De esta forma, el magistrado señaló que el proyecto por el nuevo Código de

Procedimiento Minero “no está bien hecho, está mal hecho”. Por lo pronto, Cerda y

Jalil volverán a encontrarse el próximo martes.