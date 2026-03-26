El Ministerio de Salud de la provincia continúa desplegando acciones preventivas para frenar la propagación del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

En este marco, se informó que durante el jueves 26 y viernes 27 de marzo se llevarán a cabo tareas de control focal en distintos sectores de la ciudad Capital. Los operativos se realizarán en doble turno, de 8 a 12 horas y de 16 a 19, con la participación de brigadas de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis, en conjunto con la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales del municipio capitalino.

Las intervenciones estarán centradas en los barrios Ojo de Agua y 20 Viviendas, donde los agentes realizarán inspecciones domiciliarias, eliminación de criaderos y recomendaciones a los vecinos para reducir riesgos sanitarios.

De manera paralela, personal de la Base Nacional de Vectores desarrollará acciones similares en el barrio San Lorenzo, abarcando el perímetro comprendido por avenida Presidente Castillo, Dermidio Galíndez, avenida Eulalia Ares de Vildoza y Ramón Olmos.

Desde la cartera sanitaria solicitaron la colaboración de la comunidad, especialmente permitiendo el ingreso de los equipos debidamente identificados a los domicilios, ya que esto resulta clave para detectar y eliminar posibles focos de reproducción del mosquito.

Finalmente, se aclaró que el cronograma previsto podría modificarse en función de las condiciones climáticas.