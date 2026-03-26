Solemnidad de la Anunciación del Señor y Día del Niño por Nacer

El miércoles 25 de marzo, se celebró la Solemnidad de la Anunciación del Señor y el Día del Niño por Nacer en el Santuario de la Gruta de Nuestra Señora del Valle de una manera especial, ya que coincidió con la realización del encuentro de embarazadas, organizado mensualmente por la Pastoral de la Niñez, que reunió a más de sesenta participantes.

La Santa Misa fue presidida por el padre Santiago Granillo, rector del Santuario del lugar del hallazgo de la imagen bendita de la Virgen Morena, quien expresó: “Mamás, ustedes llevan, portan una promesa del Señor en sus entrañas, ustedes son templo de esa promesa, y les agradecemos que le hayan dicho ‘sí’ al Señor, porque así llevamos la esperanza al mundo”.

“A Dios siempre se le dice ‘sí’, a la vida siempre ha de decírsele ‘si’, y como decía el Papa Francisco: ‘la vida como viene’. La vida se abre paso y damos gracias a Dios que visite este mundo a través de cada niño».

Al finalizar la celebración eucarística, se les obsequió a las embarazadas un ponchito del Beato Mamerto Esquiú y un Rosario, y luego cada una recibió la imposición del manto de la Virgen.