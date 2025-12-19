El sector creció generando un importante impacto durante el 2025

En la mañana de hoy, en el Nodo Tecnológico, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, reconoció a quienes durante el 2025 permitieron el crecimiento del turismo de reuniones, impulsando la economía local, la identidad y el posicionamiento de Catamarca como destino de eventos.

Se trata de personas y asociaciones de sector público y privado que eligieron a la ciudad como sede de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y eventos culturales, deportivos y corporativos.

El acto, que contó con la presencia del vicegobernador de la provincia, Ing. Rubén Dusso, estuvo encabezado por la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, el Director de Turismo Gustavo Yurquina y el responsable del Observatorio de Turismo Municipal Jorge Cejas, quienes realizaron un balance del impacto que registró el sector durante el presente año y anunciaron los proyectos sobre los que se trabajará en el 2026 para potenciarlo.

“Es un gran trabajo el organizar esta clase de eventos que son totalmente interdisciplinarios porque intervienen todos los poderes, judicial, ejecutivo y legislativo”, destacó el vicegobernador al señalar algunos de los encuentros llevados a cabo este año, como el Congreso Internacional de Oncología, el Parlamento del Norte Grande o la Expo Catamarca. En este sentido anunció que en el 2026 se realizarán nuevos eventos relacionados con el turismo de reunión, como el Campeonato Nacional de Fútbol de los Abogados que prevé la visita de más de 2 mil profesionales de todo el país. “Hay gente que viene por estos eventos y se enamora de Catamarca, entonces estamos cumpliendo los objetivos. Solamente se ama lo que se conoce y si permitimos que conozcan nuestra provincia, sin duda van a amarla”, agregó.

Por su parte, Gustavo Yurquina agradeció a los referentes que asistieron a los encuentros participativos organizados desde la Dirección, “donde asociaciones, colegios profesionales, proveedores de servicios, prestadores turísticos, hoteleros, gastronómicos y comerciantes plantearon las necesidades, las demandas y los puntos de vista para poder pensar en conjunto cómo podemos hacer para que el turismo de reuniones sea una industria que crezca cada vez más en la Capital”, señaló.

Posteriormente, Inés Galindez, planteó los tres interrogantes sobre los cuales continuará el trabajo en torno al sector: “el primero es cómo lograr que los eventos puedan planificarse y conocerse con la debida antelación para que no se superpongan y para que puedan generar un impacto económico más importante; el segundo, cómo lograr que se incluya cada vez mayor participación de los emprendedores que son quienes garantizan el éxito del evento y el tercero es determinar qué herramientas necesitamos para transformar a la ciudad en un destino de reuniones más competitivo”. Al respecto se refirió a los desafíos principales sobre los que se trabajará el próximo año: en primer lugar, la elaboración de un calendario o Agenda Integrada de Eventos que concentre las iniciativas previstas para todo el año que estará disponible en la web oficial de la Secretaría. Asimismo se trabajará en la elaboración de un Directorio de Proveedores y un posterior registro que permita calificar los productos y servicios que puedan ofrecerse para la organización de diferentes tipos de eventos. Finalmente, la tercer herramienta apuntará a impulsar un Programa de Embajadores, conformado por referentes científicos, institucionales, académicos, profesionales, artísticos, entre otros que ayuden a promover a la ciudad como destino turístico. “Porque los eventos se ganan no sólo con la infraestructura, sino también con las personas”, destacó la funcionaria.

Datos

Jorge Cejas expuso los resultados obtenidos por el Observatorio de Turismo Municipal, en torno al turismo de eventos correspondiente al año 2025. Al respecto informó que la ciudad consolidó su perfil como destino sede de eventos, registrando 70 eventos que convocaron a 61.358 asistentes, posicionándola como un polo emergente en el circuito de este tipo de turismo a nivel regional.

El análisis de la distribución mensual de eventos reveló una concentración significativa en agosto y mayo, mientras que meses como marzo, abril, junio, septiembre y octubre presentaron una actividad moderada que osciló entre 3 y 8 eventos mensuales.

En cuanto al perfil de eventos, reveló que el 63% de los eventos realizados tienen origen asociativo, lo que subraya el rol fundamental que desempeñan las asociaciones profesionales, cámaras empresariales y organizaciones sectoriales en la generación de actividad turística para el destino. Le siguen los eventos de origen gubernamental (13%), académico (11,1%), mixto (9,3%) y corporativo (3,6%).

En cuanto a tipología, los eventos culturales y deportivos lideran con un 58,6% del total, seguidos por congresos y convenciones (31,4%) y ferias y exposiciones (10%). La duración promedio de los eventos es de 1,6 días, mientras que los visitantes se quedan en destino, en promedio, 2,9 días, lo que genera un impacto económico significativo en alojamiento, gastronomía y servicios turísticos.

El análisis de procedencia muestra que el 51,1% de los asistentes proviene de otras provincias argentinas, el 23,8% de distintos puntos de Catamarca, el 20,3% son residentes locales y el 4,8% son visitantes internacionales. En cuanto a la composición de viaje, el 38,3% participa en grupos corporativos, el 20,6% viaja de manera individual, el 18,2% en familia, el 13,6% con amigos y el 9,3% en pareja. Un dato relevante es que el 68,8% de los asistentes manifestó intención de recorrer la ciudad, lo que refuerza el potencial del turismo de eventos como dinamizador de la actividad turística general del destino.

Reconocimientos

Más de 30 referentes -entre personas, organizaciones, instituciones y empresas del medio- recibieron un reconocimiento por contribuir al posicionamiento de la ciudad en el mapa nacional e internacional del turismo de reuniones. Las mismas fueron las siguientes:

CONGRESOS: Judith Rodríguez por el Congreso Nacional de Trabajadoras Legislativas, las Dras. Ana Peracca y Paola Vittores por las V Jornadas Regionales de Derecho de las Familias; las dras. Dra. Ileana Ramayo y Dra. Stella Manfredi por la X Reunión del Foro de Directores y/o Responsables de Bibliotecas de los Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y CABA, el Primer Congreso Nacional de Derecho Educativo, el Prof. Walter Reales por el XVI Encuentro Nacional y X Congreso Internacional de Historia Oral, la Prof. Karina Baldibies por las XIX Jornadas Disciplinares de Geografía, las ingenieras Florencia González y Ornella Castro por el 48° Congreso Nacional de Producción Animal; el Dr. Roberto Gómez por el VII Simposio Internacional de Cardiología, la Dra. María Cecilia Jiménez por el Congreso Internacional de Odontología, la Diputada Marina Andrada por las XVI Jornadas Interdisciplinarias de Oncología del Interior – SAC y V Congreso “Cáncer en la Mujer”, la Dra. Lis Ahumada por las IX Jornadas de Profesores y Profesoras de Derecho Procesal.

CONVENCIONES: la Dra. Jennifer Cecanti por el Encuentro Nacional de Colegios de Escribanos,

El Ing. Antonio Román por el Foro de Ingeniería del NOA, los doctores Daniela Rebelo y Mauricio Figueroa por el Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas – CONFEMECO, Daniel Romero, por las Jornadas AMET.

FERIAS Y EXPOSICIONES: Luis Leone por la Fiesta de la Cerveza, Gisela Garofol por la Feria Achalay , Sol Roldán por la Feria de las Colectividades, Mario Florimonte por la Feria SFVC de Artesanía y Diseño.

EVENTOS CULTURALES: Alejandra Salas, por el Congreso Internacional de Salsa y Bachata y la Segunda Edición de “Qué Bueno Está Esto”, Roberto Sorhovigarat por el Encuentro Internacional de Bachata y Salsa “Colombia en Catamarca”, el Prof. César Reinoso por el Certamen de Danzas “Academia Atahualpa Yupanqui”, el Prof. Emanuel Marcial por el Sexto Certamen de Danza y Malambo “Catamarca Tierra de Tradiciones” y el Prof. Marcelo Millar por el Primer Certamen Federal de Danza y Malambo.

EVENTOS DEPORTIVOS: Patricio Díaz por la Segunda Edición de “Luna del Jumeal”, Clara Morales, por el Campeonato Provincial de Triatlón – Fecha Nacional, el Prof. Damián Bidavehere por el Tercer Campeonato Internacional OPEN Femenino y el 25° Campeonato Sudamericano Karate–Do, Marcos Bayón por Tejo World Tour, Patricio Díaz por NAF Poncho – Nadadores Unidos, Rubén Guillermo Vega por Torneo de Ajedrez Infanto Juvenil “Viva la Patria”, Patricia Sánchez por el Campeonato Interprovincial de Hockey, Walter Yapura por la Cuarta fecha del Nacional Infanto Juvenil y Rubén Branda por el Tercer Moto Encuentro “Moteros Unidos Catamarca”.