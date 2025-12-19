En el tercer trimestre, el empleo ajustó por calidad: la informalidad y el cuentapropismo captaron la destrucción de empleos asalariados. La desocupación se redujo y quedó en 6,6%.

El desempleo cayó 0,3 puntos en el último año y llegó al 6,6%. El mercado de trabajo ajustó por calidad y no por cantidad: el número de desocupados no se redujo por un efecto desánimo, como suele ocurrir en épocas complejas para la economía, sino porque aquellos que buscaron un trabajo estuvieron dispuestos a desempeñarse como informales y especialmente cuentapropistas, en un fenómeno de precarización creciente, y lo consiguieron.

El Indec publicó ayer el informe Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos, que se realiza a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), correspondiente al tercer trimestre. La desocupación, que mide a aquellas personas que buscaron trabajo y no lo consiguieron, cayó en la comparación interanual 0,3 puntos, pasando del 6,9% en el tercer trimestre del 2024 al 6,6% en el mismo período del 2025. La tasa de actividad, por su parte, que mide a los que trabajaron o al menos buscaron un trabajo, subió del 48,3% al 48,6%. Y eso se explicó porque la tasa de empleo subió del 45% al 45,4%.

Así, las dificultades en el nivel de empleo asalariado registrado que viene mostrando la Secretaría de Trabajo a partir de los datos del SIPA no se canalizó en un incremento del desempleo por la pérdida de puestos de trabajo, sino en un incremento de aquellos puestos de menor calidad. En rigor, la tasa de informalidad saltó del 42,6% al 43,3%. Entre los informales el cuentapropismo pasó del 23,3% al 24,5%. Fue, por cierto, el único tipo de trabajo que creció en el último año, según los datos del Indec, con los asalariados cayendo desde el 73,1% hasta el 71,9%. Dentro del 45,4% de empleo, la formalidad perdió terreno y pasó de explicar 25,8 puntos a 25,7 puntos y la informalidad ganó terreno, llegando a 19,7 puntos.

El director de Desarrollo Productivo de Fundar, Daniel Schteingart, dijo: “Cayó el desempleo. Pasó del 6,9% en 2024 al 6,6% en 2025 y era 5,7% en 2023. La baja del desempleo se produjo por suba de las personas ocupadas, no porque dejaron de buscar trabajo. La tasa de empleo pasó del 45% al 45,4% y era 45,5% en 2023. Todo se explica por la informalidad, que subió del 42,6% al 43,3%. El dato es consistente con la destrucción de empleo en blanco en las empresas que informa mensualmente la Secretaría de Trabajo”.

Coincidió el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, Luis Campos, quien agregó: “Sería una buena noticia si no mirásemos las razones: un fuerte crecimiento de la ocupación informal, principalmente por cuenta propia. En el último año el INDEC dio cuenta de un aumento de 238.000 ocupados. Casi el 85% fueron trabajadores informales (201.000). No hace falta ser brillante para darse cuenta que el desempleo no sube porque los trabajadores salen a hacer lo que sea en el mercado”.

Y agregó: “La informalidad en el tercer trimestre se ubicó en los niveles más altos de los últimos dos años. Alcanza al 43,3% de los ocupados. En el caso de los asalariados la proporción baja al 36,7%, también dentro de las más altas de los últimos años. Pero las malas noticias no terminan acá. El empleo por cuenta propia (y dentro de esta categoría quienes no realizan aportes) sigue siendo la categoría ocupacional más dinámica. En el último año pasó del 23,3% al 24,5% del total, el valor más alto de la historia reciente. Todo indica que no vamos camino a ver tasas de desocupación muy elevadas. El mercado ajusta por calidad, no por cantidad”.