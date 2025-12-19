Mientras transcurría la marcha nacional con sindicatos y agrupaciones sociales en contra del proyecto de reforma laboral que propone el Gobierno Nacional, en la protesta local convocada en la plaza 25 de Mayo, se vivieron algunos momentos de tensión cuando la columna del SOEM se cruzó con la de los gremios nucleados en la CGT.

El ex secretario general de los municipales, Walter Arévalo, apareció en la movilización y cuestionó a la CGT por su inacción frente a lo que consideró un avance contra los trabajadores y pidió la renuncia de toda la cúpula.

A nivel nacional no hubo grandes incidentes y la CGT se atribuyó las demoras en el tratamiento del proyecto, ya que hubo observaciones en el Senado que le impiden al Gobierno lograr los consensos para su aprobación inmediata.

La columna del SOEM se reunió en la Plaza 25 de Agosto y marchó por calle Salta hacia la Plaza 25 de Mayo, donde se encontró con los referentes de la CGT, que se habían reunido en la Plaza de la Alameda y bajaban a la Plaza 25 de Mayo por calle San Martín. Frente al Cine Teatro Catamarca, ambas facciones improvisaron unas palabras, y allí fue cuando Arévalo reactivó su vieja pelea con la CGT.

“Los municipales nos solidarizamos con los trabajadores privados. Esta reforma ahora va por ustedes. Los municipales la venimos sufriendo en complicidad con muchos de estos señores que hoy se rasgan la camiseta. En la Capital hicieron una ordenanza para declarar servicios esenciales y estos muchachos de la CGT se hicieron los boludos. Es momento de que haga un paso al costado la cabeza de la CGT”, lanzó Arévalo, mientras desde otro parlante se escuchaba la voz de Leonardo Burgos, en la columna de enfrente, que decía: “Muchas gracias, compañero, tenemos que estar unidos”.

“No es una pelea de trabajadores”, insistió Arévalo. “Aquí está también el Partido Justicialista, que se cansó de precarizar trabajadores”, disparó y también cuestionó al gobierno de Javier Milei.

El episodio quedó registrado en imágenes de video que rápidamente se viralizaron y se convirtieron en insumo para la burla de los diputados de La Libertad Avanza en Catamarca. “Milei, lograste que se peleen entre ellos. Si estos y la izquierda están en contra es porque la reforma de modernización laboral es buena”, lanzó el presidente del partido, Federico Lencina, a lo que el presidente del bloque, Carlos Aibar Quintar, adhirió con risas.