El servicio de recolección de residuos funcionará con horarios diferenciados durante las fiestas de fin de año. Habrá recorridos especiales los días 24 y 31 de diciembre y un operativo extraordinario en la zona céntrica el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, los residuos domiciliarios en el ámbito de San Fernando del Valle de Catamarca contarán con un cronograma especial de funcionamiento durante los días 24 y 31 de diciembre, mientras que el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 se implementará un operativo extraordinario focalizado en la zona céntrica de la ciudad.

La medida tiene como objetivo garantizar la correcta prestación del servicio en jornadas de alta generación de residuos, mantener la higiene urbana y evitar la acumulación de basura en la vía pública durante fechas de gran movimiento social y comercial. Desde el área responsable del servicio se solicitó a los vecinos respetar los horarios establecidos y colaborar sacando los residuos únicamente en los momentos indicados.

Horarios especiales para el 24 y 31 de diciembre

De acuerdo con el cronograma oficial, los días martes 24 y martes 31 de diciembre la recolección se realizará con horarios diferenciados por zonas, modificando el esquema habitual. El servicio se desarrollará de la siguiente manera:

Zona sur: de 00:00 a 04:00 horas

Zona sur/este: de 06:00 a 10:00 horas

Zona norte: de 10:00 a 14:00 horas

Zona oeste: de 14:00 a 18:00 horas

Valle Chico y zona centro: de 14:00 a 18:00 horas

Este esquema busca optimizar los recorridos y garantizar la cobertura total del ejido urbano, teniendo en cuenta la logística especial que demandan las jornadas previas a las celebraciones. Las autoridades remarcaron la importancia de que los vecinos de cada sector respeten estrictamente el horario asignado para evitar inconvenientes y mejorar la eficiencia del servicio.

Operativo extraordinario el 25 de diciembre y el 1 de enero

En tanto, los días miércoles 25 de diciembre de 2025 y jueves 1 de enero de 2026, no habrá recolección general en toda la ciudad. Sin embargo, se llevará adelante un servicio extraordinario en la zona centro, con el objetivo de atender los puntos de mayor concentración de residuos.

Este operativo especial se realizará a las 22:00 horas y abarcará exclusivamente el área comprendida dentro de las cuatro avenidas principales: Güemes, Alem, Belgrano y Virgen del Valle. La decisión responde a la necesidad de mantener en condiciones el casco céntrico, especialmente tras las reuniones familiares, eventos y actividades comerciales propias de las fechas festivas.

Desde el municipio indicaron que este servicio excepcional permitirá evitar la acumulación de residuos en una de las zonas más transitadas de la ciudad y contribuirá a preservar la limpieza y el orden urbano durante los días posteriores a las celebraciones.

Recomendaciones a la comunidad

Finalmente, se solicitó a la población colaborar con el correcto manejo de los residuos, respetando los horarios establecidos, evitando sacar basura fuera de los turnos asignados y utilizando recipientes adecuados. La colaboración ciudadana resulta clave para el buen funcionamiento del servicio, especialmente en fechas donde el volumen de desechos suele incrementarse de manera significativa.