De manera conjunta el gobierno de la provincia y la empresa MARA culminaron con la obra del acueducto en el distrito VillaVil, departamento Andalgalá.

En el mes de febrero una importante creciente arrasó con la cañería que llevaba agua desde la toma de agua hasta los filtros, debido a esto se tuvo que improvisar un sistema para que la parte productiva como la población no sufrieran la falta de suministro.

El pasado viernes, los trabajos fueron culminados en una acción conjunta entre el gobierno de la provincia que aporto la maquinaria para que caño queda a una profundidad de dos metros aproximadamente mientras que la empresa MARA aporto la mano de obra para la ejecución de dicha tarea, a través de la empresa LARAAF.

Aníbal Flores, propietario de la empresa contratista señaló “al caño lo ubicamos a dos metros de profundidad por las crecidas y va a quedar de manera permanente, esta es una obra muy esencial para el distrito, para toda la comunidad” acotó.

Aníbal destacó que su empresa emplea trabajadores quienes residen en el distrito, incluso una técnica de seguridad e higiene es oriunda de VillaVil.