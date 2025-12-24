La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad Capital y el Banco Nación realizaron una reunión virtual con prestadores de la ciudad, a fin de dar a conocer y despejar dudas sobre las diferentes herramientas y beneficios que la entidad bancaria propone para promover el turismo en la temporada de verano.

Se trata de una nueva alianza tendiente a fortalecer a los emprendedores y prestadores de servicios turísticos de la ciudad, como así también para colaborar en el incremento de sus ventas. El organismo municipal y la entidad bancaria, informaron acerca de la propuesta financiera integral , que combina financiamiento directo tanto al consumidor, como al prestador, como así también promociones y beneficios con tarjetas de crédito, para impulsar los viajes y consumo de la mayor cantidad de bienes y servicios que ofrece nuestra ciudad y el resto de la Provincia.

Préstamos para Viajes

La primera de las propuestas se denomina “Viajá +”, una línea de préstamos personales -vigente desde el 12 de diciembre del 2025 hasta el 15 de marzo del 2026- para la financiación de alojamiento en general, espacios de sombra en balnearios, alquiler temporario por inmobiliarias, hospedajes alternativos (posadas, hosterías, cabañas, apart-hoteles), con posibilidad de incorporar otros rubros complementarios según lo defina el negocio que se adhiera.

La financiación es en pesos para alojamiento y servicios turísticos nacionales, con montos accesibles, plazos flexibles y sistema de amortización previsible. En este sentido, los plazos pueden ser en 9, 12, 15 y 18 meses, con montos desde $250 mil y hasta $5 millones, una tasa nominal anual fija del 28,00%, sistema de amortización francés y la garantía a sola firma.

El banco cobrará al prestador una comisión del 4% sobre el monto del préstamo (bonificada hasta el 31/12).

El préstamo está destinado a todas las personas mayores de 18 años, jubilados e incluso para quienes no son clientes del banco. El canal de comercialización definido es la billetera BNA+ , desde allí el cliente podrá conocer de manera inmediata y en línea su oferta de préstamo personal y autogestionar su préstamo desde la APP.

Tarjetas de Crédito BNA

Asimismo, el banco propone numerosas promociones y descuentos para las compras con la tarjeta de crédito de la entidad, una herramienta clave para el consumo diario y turístico. En este sentido la propuesta incluye la compra en cuotas sin interés y promociones en rubros turísticos; descuentos en hotelería, gastronomía, productos regionales, agencias de viaje y alquiler de autos, además de beneficios adicionales en tarjetas Visa y Mastercard.

La tareta de crédito BNA se puede pedir de manera 100% on line, gratis por 9 meses y si el cliente cobra sueldo o jubilación en la entidad, mantiene la bonificación. Para mayor información, los interesados pueden contactarse al +383 4357350, al mail 3155zof10@bna.com.a o con cualquiera de las sucursales del BNA.