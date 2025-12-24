La capacitación se desarrolló de manera descentralizada en diversos Centros de Participación Vecinal (Se.Pa.Ve) de la ciudad y en la Casa de la Mujer, facilitando el acceso a la formación profesional en los mismos barrios de los participantes.

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó el acto de entrega de certificados a 50 vecinos que completaron con éxito los talleres de peluquería en el marco del programa municipal «Oficios en tu Capital».

La capacitación se desarrolló de manera descentralizada en diversos Centros de Participación Vecinal (Se.Pa.Ve) de la ciudad y en la Casa de la Mujer, facilitando el acceso a la formación profesional en los mismos barrios de los participantes.

Durante el encuentro, Saadi puso en valor la voluntad de superación de los egresados: «El certificado que hoy van a recibir es fruto de su esfuerzo, dedicación y ganas de salir adelante. Ojalá este curso les sirva para emprender», expresó. El jefe comunal instó a los nuevos profesionales a no detenerse en la capacitación y a utilizar las herramientas financieras y de asesoramiento que ofrece el municipio, tales como la Caja de Crédito Municipal y el Instituto Municipal de Emprendedores, diseñados específicamente para apoyar el inicio de nuevos negocios locales.

Un punto destacado del discurso del intendente fue su reflexión sobre la vigencia de las tareas artesanales en la era tecnológica. Al agradecer a la profesora Adriana Pernas y a su equipo técnico por la excelencia en la enseñanza, Saadi señaló que «los oficios como la peluquería vuelven a ser los oficios del futuro, ya que son habilidades que la inteligencia artificial no puede reemplazar», resaltando el valor insustituible del talento humano y el trato personalizado.

Este evento no solo celebra la culminación de un ciclo de aprendizaje técnico, sino que representa una política activa de la Municipalidad para fortalecer el compromiso con el desarrollo económico y el progreso social de los vecinos. Al brindar herramientas de salida laboral inmediata, la gestión del intendente Gustavo Saadi busca transformar la realidad de las familias capitalinas mediante el trabajo genuino y la capacitación constante.