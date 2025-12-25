Por la mañana de 7:00 a 13:00 horas y en la tarde, de 14:00 a 18:30.

La Municipalidad de la Capital, a través del Centro de Emisión de Licencias de Conducir, informa a la comunidad que durante todo el mes de enero 2026 el organismo mantendrá su horario habitual de atención para garantizar la realización de trámites de obtención y renovación de licencias.

Los vecinos podrán acercarse a las instalaciones en los siguientes turnos:

Turno Mañana: de 07:00 a 13:00 horas.

Turno Tarde: de 14:00 a 18:30 horas.

Información importante sobre medios de pago: Se solicita a los usuarios tener en cuenta que las modalidades de abono variarán según el horario de asistencia:

Por la mañana: Se contará con servicio de cajas (cajero), por lo que se podrán utilizar los distintos medios de pago habituales (efectivo, débito, etc.).

Por la tarde: Debido a la ausencia de cajero en este turno, el pago se realizará exclusivamente mediante código QR.

Se recomienda a quienes asistan en el turno vespertino contar con aplicaciones de pago digital (Billeteras virtuales o Apps bancarias) para poder completar su trámite sin inconvenientes.