Recién salida del baño (apenas tapada con una toalla): Silvina Escudero y un descargo sin filtros

Silvina Escudero sorprendió a sus millones de fanáticos con un fuerte descargo, frente al espejo y tan solo en toalla, que dejó mudo a más de uno.

Silvina Escudero es experta en acaparar las miradas en las redes sociales y atraer las miradas de todos con espectaculares posts en los que deja todos sus encantos a flote. Sin embargo, en esta oportunidad la belleza y la simpatía, que caracterizan a la popular morocha, no fueron lo que sorprendió a los fans.

Al parecer, la actriz terminó la semana con el pie izquierdo y no contenta con ello quiso sincerarse en Instagram, por lo que compartió un par de videos entre sus historias donde protagonizó un descargo sin filtros.

“Yo quiero preguntarle a alguien que entienda de astrología, con el mayor de los respetos: ‘¿los planetas están alineados en la concha de la lora? ¿está la luna en carolcha? ¿Qué mier… pasa?’”, comenzó diciendo Silvina en las filmaciones.

Era tanto el enojo de la artista que no aguantó al salir del baño para hacer su descargo y grabó frente al espejo de su dormitorio, tan solo cubriendo con toallas su figura y su cabellera.

“O sea, real. Yo no de decir malas palabras en Instagram. Pero, en verdad ¿qué co.. conferencia pasa? Ay, perdón. Igual yo no soy malagradecida, pero, por favor, un poco. ¡Dios!”, cerró Silvina.

Aunque se desconocen las rezones exactas de la furia de la mediática. Sin duda, sus publicaciones dejó mudo a más de un admirador. ¿Qué le habrá ocurrido?

